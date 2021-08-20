У соцмережах поширилися скріншоти з державного порталу даних про щеплення від Covid-19 в Україні, які начебто містять персональні дані пацієнтів.

Але це не так. Насправді, ці скріншоти зроблені з документів, що розміщені у відкритому доступі на державному порталі відкритих даних, які не містять особистої інформації пацієнтів, як-от ім’я, адреса, телефон тощо.

На скріншотах вказано дати щеплення, вікові групи пацієнтів, дані про вакцину, якою щеплення проводилося, адреси пунктів щеплення та іншу публічну інформацію.

Одним із найпоширеніших і найнебезпечніших явищ у всьому світі є викрадення мобільних телефонів, разом з яким шахраї заволодівають персональними даними, і навіть можуть мати доступ до банківських рахунків. У разі викрадення телефона можна активувати функцію віддаленого пошуку та знищення даних на смартфоні.