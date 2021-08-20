У Львівській області 17 дітей, які отруїлися у спортивно-оздоровчому комплексі, випишуть з лікарні вже 20 серпня.

Про це повідомила завідувач інфекційного відділення Самбірської центральної районної лікарні Світлана Іванюк у коментарі одному з видань.

За її словами, діти почуваються добре. Вони здорові, мають хороший апетит. Симптоми отруєння, а саме блювота, підвищення температури та діарея, зникли.

– За медичними показниками їх можна виписувати 100%. Тільки от результатів аналізів ще немає. Відкрита кримінальна справа, і я чекаю хоча б одного результату аналізу, лабораторія працює, – зазначила лікар.

Іванюк додала, що нині батьки дітей телефонують їй та тренеру зі скаргами про те, що вони оплатили путівки в спортивно-оздоровчий комплекс, а малеча в лікарні.

17-18 серпня у Самбірському районі 17 дітей віком від 8 до 16 років госпіталізували з харчовою токсикоінфекцією. Вони харчувалися у спортивно-оздоровчому комплексі Layar Palace.

Лікарі стверджують, що причиною отруєння міг стати не до кінця приготований плов з куркою. Нині поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.