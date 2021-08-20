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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Розіграш комп’ютерів: МОЗ оголосив конкурс для шкіл за вакцинацію 80% персоналу

коронавірус, вакцинація

В Україні оголосили розіграш комп’ютерів та роутерів серед шкіл, у яких вакцинувалися 80% працівників.

Такий конкурс оголосили у Міністерстві охорони здоров’я.

– У вашій школі вакцинували 80% працівників? Тоді подавайтесь на конкурс Вакциновані й відкриті та вигравайте комп’ютери, гарнітури та роутери для ваших безпечних закладів, – зазначили у міністерстві.

У МОЗ пропонують три суперпризи: набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці. Також буде 18 мініпризів: набори з 10 гарнітур і роутера для кожної школи, яка переможе.

Для того, щоб взяти участь у розіграші, охочі мають подати заявки до 29 вересня 2021 року. А результати оголосять у День вчителя 3 жовтня.

Крім того, українці, які отримали  щеплення з 18 серпня, можуть отримати безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК Олімпійському. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, під час святкування вакцинація від Covid-19 не повинна зупинятися.

У Полтаві нещодавно також вирішили заохочувати людей до вакцинації. Людям, які отримали щеплення на вихідних, дарували квитки в театр.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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