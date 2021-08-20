20 серпня Україна підключилася до Європейської системи Covid-сертифікатів, повідомили на брифінгу щодо впровадження Covid-сертифікатів та взаємного визнання з ЄС. Тепер українці можуть згенерувати міжнародний Covid-сертифікат в застосунку Дія та вільно подорожувати Європою.

– Отримати міжнародний сертифікат можна тільки після повного курсу вакцинації, тобто, зробивши друге щеплення, сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. – Наразі в Україні вакцинують такими препаратами від Covid-19, які визнані ВООЗ: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac.

Міністр уточнив, що щеплені цими препаратами можуть отримати міжнародний Covid-сертифікат. Щодо інших препаратів, як повідомили на брифінгу, Міністерством закордонних справ України ведуться дискусії.

Але було наголошено, що перед плануванням подорожі потрібно ознайомитися на сайті МЗС з усіма правила відвідування тієї країни, куди ви збираєтеся.

Європейський Союз з 20 серпня визнає українські Covid-сертифікати. Тобто ЄС прийматиме ці документи нарівні з цифровими сертифікатами держав-членів. Україна також зможе пропускати на своєму кордоні іноземців з таким документом.