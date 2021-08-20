Компанія Apple Inc відкладає повернення в корпоративні офіси своїх співробітників до січня 2022 року. Причина – збільшення кількості нових випадків захворювання Сovid-19 серед персоналу і побоювання з приводу появи нових Сovid-штамів.

Виробник iPhone повідомив трудовому колективу в службовій записці, що підтвердить плани з відновлення офісного режиму роботи за місяць до його початку.

Раніше Apple планувала просити людей повернутися в її офіси до початку вересня 2021 року і працювати там три дні на тиждень: по понеділках, вівторках і четвергах. А по середах і п’ятницях переходити на дистанційний режим

У записці, відправленій головою Відділу кадрів і роздрібної торгівлі Дейдре О’брайен, додано, що компанія в даний час не очікує закриття своїх офісів або роздрібних магазинів, але вона настійно закликала співробітників пройти вакцинацію.

Apple – це остання корпорація, яка відклала повернення до офісів до 2022 року після подібних кроків, що вже зробили Lyft, Amazon та Facebook. Це означатиме, що співробітники Apple не з’являться на своїх робочих місцях майже два роки.

Apple нещодавно заявила, що деякі співробітники сектору роздрібної торгівлі можуть працювати з дому, допомагаючи людям з придбаннями продукції в Інтернеті.