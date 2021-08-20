В Україні пік захворюваності на коронавірус очікується вже цієї осені. Це може статися через активне поширення штаму Covid-19 Дельта на території країни.

Про це повідомив завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Сергій Дубров. За його словами, не варто виключати можливість введення чергового локдауну.

– Потенційно медична система може забезпечити якісне лікування 60-70 тис. хворих на Covid-19. Якщо потреба буде в суттєво більшій кількості, можливий катастрофічний розвиток подій, — зазначив він.

За словами Дуброва, штам Дельта тяжко вражає навіть молодих людей. Перебіг хвороби важчий, а потреба у госпіталізації вища і майже у два рази зростає необхідність в лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

Він додав, що українцям варто дотримуватися протиепідемічних заходів, вакцинуватися й максимально обмежити контакти із метою запобігання 25-30 тис. нових випадків захворювання щоденно.

Станом на 20 серпня в Україні зафіксували 1 600 випадків Covid-19. Одужати за добу вдалося 882 людям, а померли – 26 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.

Джерело: МОЗ