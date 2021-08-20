В Австрії зареєстровано перший випадок зараження штамом коронавірусу Лямбда.
Про це повідомив радник з питань охорони здоров’я Ульріке Кенігсбергер-Людвіг.
За його словами, захворів громадянин Перу, який напередодні перебував у місті Ґенсерндорф (Нижня Австрія).
Після отримання позитивного тесту чоловіка відправили на самоізоляцію.
– Людина одужала і нікого не заразила, – йдеться в повідомленні.
Штам Лямбда, поширений у Південній Америці, був виявлений у серпні 2020 року в Південній Америці на території Чилі, Еквадору, Аргентини та Перу.
У Бельгії 90-річна жінка померла після того, як заразилася одночасно двома штамами коронавірусу — британським різновидом Альфа і південноафриканським варіантом Бета.
Джерело: Kurier.