В Австрії зареєстровано перший випадок зараження штамом коронавірусу Лямбда.

Про це повідомив радник з питань охорони здоров’я Ульріке Кенігсбергер-Людвіг.

За його словами, захворів громадянин Перу, який напередодні перебував у місті Ґенсерндорф (Нижня Австрія).

Після отримання позитивного тесту чоловіка відправили на самоізоляцію.

– Людина одужала і нікого не заразила, – йдеться в повідомленні.

Штам Лямбда, поширений у Південній Америці, був виявлений у серпні 2020 року в Південній Америці на території Чилі, Еквадору, Аргентини та Перу.

У Бельгії 90-річна жінка померла після того, як заразилася одночасно двома штамами коронавірусу — британським різновидом Альфа і південноафриканським варіантом Бета.

Джерело: Kurier.