Сьогодні, 20 серпня – Всесвітній день комарів. Чому світ вирішив відзначати цю дату, як захистити себе від настирливого писку комарів і що робити у разі їхніх укусів? Ці та інші питання Факти ICTV попросили прокоментувати сімейного лікаря поліклініки Оболонського району Людмилу Сердюк та українського мікробіолога, кандидата біологічних наук Данила Алексєєнка.

– Комарі не лише докучають відпочинку і комфорту. Передусім ці комахи – переносники небезпечних інфекцій, таких, наприклад, як малярія, жовта лихоманка, не кажучи вже про алергічні реакції на їхні укуси, – зазначає Людмила Сердюк.

До слова, саме за відкриття, яке розкрило світу очі на смертельну небезпеку комарів, і була присуджена 1902 року Нобелівська премія англійському лікарю і паразитологу Рональду Россу.

Тому нинішня комарина дата – привід вкотре привернути увагу світової громадськості до необхідності бути пильними щодо літаючих вампірів.

Швидкість розмноження

За словами мікробіолога Данила Алексєєнка, найбільшу небезпеку для нас становлять комарі жіночого роду, тобто самки. Саме їм необхідна кров для відтворення потомства. Відкладаючи кожен день до 200 яєць, очевидно, тим самим вони компенсують нетривалий термін життя дорослих особин – всього 20 днів. А ось самці вважають за краще обмежувати свій раціон виключно соком з рослин і квітковим нектаром.

Як боротися з комарами

Відповідь криється у відомій народній прикметі: де стояча вода – там і комарі. Тому найперше слід максимально перекрити їм всі джерела з водою: кришками на бочки, плівками на міні-басейни тощо.

До речі, широко розповсюджена думка про те, що комарі летять на світло – невірна. Швидше їх приваблює тепло, зокрема, людського тіла. А якщо ще точніше, то запах поту, з молочною кислотою, що міститься у ньому.

Найбільш популярним сучасним засобом від комарів, окрім антимоскітних сіток і браслетів, визнані димові фуміганти. Цих засобів у продажу – безліч. Великим попитом користуються антимоскітні спіралі, які поступово плавляться, якщо підпалити один кінець, поширюючи дим і відбиваючи тим самим у комарів бажання залітати саме до цього приміщення: у вітальню, кабінет, спальню.

Перевірені народні засоби

Захистити себе від комарів можна за допомогою старих добрих народних засобів, яких загалом – не одна сотня. Серед найбільш популярних – настої на травах, що містять ефірні масла: гвоздика, лаванда, меліса, м’ята, евкаліпт, базилік, герань.

Спосіб приготування простий: невелику жменю бутонів, листя або квітів заливаємо окропом, настоюємо протягом півгодини, переливаємо в розпилювач – і чудовий натуральний засіб захисту від комариних атак готовий.

Що робити при укусі

Докучливий свербіж від комариних укусів можна ефективно прибрати за допомогою розчинів нашатирного спирту, соди або марганцівки.

Підійде також листя м’яти або подорожника, якщо їх прикласти до місця укусу.

Зрештою стануть у пригоді й простий кефір або сметана, якщо після укусу літаючого вампіра поряд не знайшлося корисної рослинності.