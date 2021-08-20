Коронавірус в Україні 20 серпня 2021: оперативна статистика МОЗ

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 1 600 осіб. З них 112 дітей і 46 медпрацівників.

Одужали за добу – 882 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 26 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 597 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.

м. Київ – 222;

Вінницька область – 33;

Волинська область – 22;

Дніпропетровська область – 68;

Донецька область – 108;

Житомирська область – 48;

Закарпатська область – 20;

Запорізька область – 97;

Івано-Франківська область – 61;

Київська область – 71;

Кіровоградська область – 10;

Луганська область – 67;

Львівська область – 70;

Миколаївська область – 17;

Одеська область – 109;

Полтавська область – 56;

Рівненська область – 29;

Сумська область – 46;

Тернопільська область – 56;

Харківська область – 86;

Херсонська область – 75;

Хмельницька область – 68;

Черкаська область – 34;

Чернівецька область – 79;

Чернігівська область – 48.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 271 826 осіб.

Померло – 53 394 осіб.

Видужало – 2 200 000 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 971 752 людини, з них отримали одну дозу – 4 971 750 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 980 278 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 952 028 щеплень.