Коронавірус в Україні 20 серпня 2021: оперативна статистика МОЗ

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 1 600 осіб. З них 112 дітей і 46 медпрацівників.
Одужали за добу – 882 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 26 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 597 осіб.
Коронавірус в регіонах:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.
- м. Київ – 222;
- Вінницька область – 33;
- Волинська область – 22;
- Дніпропетровська область – 68;
- Донецька область – 108;
- Житомирська область – 48;
- Закарпатська область – 20;
- Запорізька область – 97;
- Івано-Франківська область – 61;
- Київська область – 71;
- Кіровоградська область – 10;
- Луганська область – 67;
- Львівська область – 70;
- Миколаївська область – 17;
- Одеська область – 109;
- Полтавська область – 56;
- Рівненська область – 29;
- Сумська область – 46;
- Тернопільська область – 56;
- Харківська область – 86;
- Херсонська область – 75;
- Хмельницька область – 68;
- Черкаська область – 34;
- Чернівецька область – 79;
- Чернігівська область – 48.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 271 826 осіб.
- Померло – 53 394 осіб.
- Видужало – 2 200 000 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 971 752 людини, з них отримали одну дозу – 4 971 750 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 980 278 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 952 028 щеплень.