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Вікторія Яснопольська |

За минулу добу в Україні зафіксовано 1 600 нових випадків Covid-19

коронавирус

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 1 600 осіб. З них 112 дітей і 46 медпрацівників.

Одужали за добу – 882 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 26 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 597 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.

  • м. Київ – 222;
  • Вінницька область – 33;
  • Волинська область – 22;
  • Дніпропетровська область – 68;
  • Донецька область – 108;
  • Житомирська область – 48;
  • Закарпатська область – 20;
  • Запорізька область – 97;
  • Івано-Франківська область – 61;
  • Київська область – 71;
  • Кіровоградська область – 10;
  • Луганська область – 67;
  • Львівська область – 70;
  • Миколаївська область – 17;
  • Одеська область – 109;
  • Полтавська область – 56;
  • Рівненська область – 29;
  • Сумська область – 46;
  • Тернопільська область – 56;
  • Харківська область – 86;
  • Херсонська область – 75;
  • Хмельницька область – 68;
  • Черкаська область – 34;
  • Чернівецька область – 79;
  • Чернігівська область – 48.

Коронавірус в Україні 20 серпня 2021: оперативна статистика МОЗ

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 271 826 осіб.
  • Померло – 53 394 осіб.
  • Видужало – 2 200 000 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 971 752 людини, з них отримали одну дозу – 4 971 750 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 980 278 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 952 028 щеплень.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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