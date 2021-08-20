Сіднею загрожує комендантська година та більш тривала ізоляція через спалах штаму коронавірусу Дельта.

У західних районах міста, які вже закриті, з понеділка буде введено комендантську годину.

Локдаун через коронавірус у Сіднеї продовжується ще на місяць. На цьому тижні зафіксовано рекордну кількість випадків захворювання.

Новий Південний Уельс повідомив про 642 нових місцевих випадки захворювання і чотири смерті у п’ятницю, що спонукало прем’єр-міністра Австралії Гледіс Бережіклян вимагати, щоб маски носили на відкритому повітрі у всьому штаті весь час, окрім тренувань.

У цілому половина 25-мільйонного населення Австралії зараз перебуває в ізоляції, при цьому штати Вікторія і столиця також реагують на спалахи.

Жителі Нового Південного Уельсу тепер стикаються із посиленням охорони правопорядку, з посиленням правозастосування та збільшенням штрафів, оскільки влада бореться за стримування поширення вірулентного штаму Дельта.

Ці заходи також відокремили столицю штату від прилеглих регіонів: з суботи потрібен дозвіл для людей, які подорожують між Великим Сіднеєм та іншими районами штату.

Бережіклян і головний санітарний лікар Керрі Чанта неодноразово та категорично заперечували ефективність комендантської години в останні тижні, але у п’ятницю вирішили ввести його з 9-ї вечора до 5-ї ранку в 12 районах міста.

– Хоча докази ефективності комендантської години неоднозначні, – сказала Бережіклян, – але я не хочу, щоб ми озиралися назад і говорили, що ми не намагалися, ми не вкладали у це все.

Люди в цих районах будуть обмежені однією годиною тренувань, а у поліції Нового Південного Уельсу буде право блокувати цілі багатоквартирні будинки в разі спалаху.

Штат також зробить обов’язковою вакцинацію проти Covid-19 для всіх медичних працівників, працівників з догляду за дітьми та служби підтримки інвалідів у районах, що викликають тривогу, до 30 серпня.

Близько 80 медичних працівників сіднейської лікарні Сент-Джордж на цьому тижні проходять ізоляцію через зараження коронавірусом в онкологічному відділенні.

Трохи більше 55% людей старше 16 років у Новому Південному Уельсі наразі отримали хоча б одну дозу вакцини проти Covid-19, при цьому 29% повністю вакциновані.

У четвер прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив, що всі австралійці у віці старше 16 років матимуть право на вакцинацію з 30 серпня, офіційно відкривши програму для додаткових 8,6 млн людей.

Люди в Сіднеї шикуються в чергу біля центру вакцинації у Хомбуші.

Програма вакцинації для австралійців у віці до 40 років відкриється в зв’язку із досягненням ключової віхи у реалізації програми вакцинації.

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн оголосила про введення загальнонаціональної ізоляції після того, як у країні був зареєстрований лише один випадок локально переданого Covid-19 з лютого 2021 року.

Джерело: The Guardian