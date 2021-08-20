Дослідження вчених Нью-Йоркського університету показали, що швидке зменшення зросту людини загрожує високим рівнем смертності через підвищений ризик серцево-судинних захворювань.

Люди схильні підтримувати свій зріст до кінця статевого дозрівання. Але після 50 років він починає повільно знижуватися. Це обумовлено такими причинами як усадка дисків між хребцями хребетного стовпа; компресійні переломи хребта внаслідок остеопорозу (втрати щільності кісткової тканини); зміна постави. Втрата зросту прискорюється приблизно з 60 років.

Дослідження показують, що люди, які втрачають у зрості, мають низьку мінеральну щільність кісткової тканини, переломи хребців, а також дефіцит вітаміну D.

Цікаво, що люди, які живуть у більш високих широтах, частіше схильні до остеопоротичних переломів, можливо, через менший вплив сонячного світла. Шкірі потрібне сонячне світло, щоб виробляти вітамін D, який допомагає зміцнити кістки.

– Схоже, існує зв’язок між серцево-судинними захворюваннями і остеопорозом, – зауважує кардіолог Медичної школи Нью-Йоркського університету Ніка Голдберг.

За її словами, фізіологічний механізм, що лежить в основі цього зв’язку, неясний. Передбачувані причини – слабкість і зниження витривалості як маркери ризику серцево-судинних захворювань.

Учена додала, що низький рівень фізичної активності збільшує ризик серцево-судинних захворювань, остеопорозу і м’язової слабкості, що призводить до падінь та інвалідності.

Тому хороша швидка прогулянка може допомогти захистити нашу серцево-судинну систему і запобігти втраті кісткової маси.

Акцент – на жінках

На сьогодні більшість досліджень зв’язку між втратою зросту і серцево-судинними захворюваннями проводилися за участю літніх людей, і жодне із них не було зосереджено виключно на жінках.

Це дивно, враховуючи, що жінки схильні втрачати більше зросту, аніж чоловіки, і ймовірність розвитку остеопорозу в них вища.

Щоб заповнити цю прогалину, вчені з Гетеборзького університету в Швеції вирішили визначити, чи пов’язана втрата зросту в середньому віці з підвищеним ризиком загальної смертності та смертності від серцево-судинних захворювань у жінок.

Вони проаналізували дані двох досліджень, в яких відстежувався стан здоров’я жінок у Данії та Швеції протягом декількох десятиліть.

Навіть після врахування інших факторів, що впливають на ризик серцево-судинних захворювань, таких як вага, куріння, фізична активність, споживання алкоголю та освіта, вони виявили надзвичайно високі ризики смертності, пов’язані з втратою зросту.

Вони пов’язали кожен сантиметр втраченого зросту з підвищенням ризику смерті від будь-якої причини на 14% і 21% у когортах Швеції та Данії відповідно.

Коли дослідники об’єднали дані двох когорт, то виявили, що значна втрата росту, яка становить понад 2 см, пов’язана з більш ніж дворазовим підвищенням ризику інсульту.

Важливо відзначити, що їхній аналіз допомагає підтвердити інші дослідження, які показують, що регулярна фізична активність може запобігти втраті зросту в жінок після менопаузи.

Ці дані свідчать про те, що регулярна фізична активність може бути корисною не тільки для профілактики серцево-судинних захворювань, але й для запобігання вкрай небажаній втраті зросту, підкреслюють вчені.

Джерело: MedicalNewsToday