За минулі 24 години в Україні зафіксовано 1 732 підтверджених випадки коронавірусу, з них 104 у дітей та 32 у медпрацівників.
Таким чином з початку пандемії Covid-19 діагностували вже у 2 258 532 українців.
Крім того, за останню добу зафіксований 38 летальних випадків, а загалом із початку епідемії в результаті ускладнень, викликаних коронавірусом, померли вже 53 432.
При цьому впоратися з хворобою вдалося 763 українцям, а загалом від Covid-19 одужали 2 200 763 українців.
Найбільше хворих зафіксовано у Харківській (156), Дніпропетровській (148) та Одеській (127) областях, а також в місті Київ (232).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика по областям
- м. Київ – 232 випадків;
- Вінницька область – 17 випадків;
- Волинська область – 11 випадків;
- Дніпропетровська область – 148 випадків;
- Донецька область – 98 випадків;
- Житомирська область – 32 випадки;
- Закарпатська область – 15 випадків;
- Запорізька область – 77 випадків;
- Івано-Франківська область – 45 випадків;
- Київська область – 60 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 40 випадків;
- Львівська область – 72 випадки;
- Миколаївська область – 21 випадок;
- Одеська область – 127 випадок;
- Полтавська область – 30 випадків;
- Рівненська область – 25 випадків;
- Сумська область – 33 випадки;
- Тернопільська область – 36 випадків;
- Харківська область – 156 випадків;
- Херсонська область – 52 випадки;
- Хмельницька область – 57 випадків;
- Черкаська область – 32 випадки;
- Чернівецька область – 29 випадків;
- Чернігівська область – 31 випадок.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 273 558 осіб.
- Померло – 53 432 осіб.
- Видужало – 2 200 763 осіб.
Проведено ПЛР-тестувань – 11 800 769.
Понад 5 млн українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу.
147 118 людей вакциновано проти Covid за добу 20 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 60 970 людей, повністю імунізовані – 86 148 людей.
Протягом доби працювали:
- 957 мобільних бригад,
- 2 732 пункти щеплення;
- 329 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 032 722 людини, з них отримали одну дозу – 5 032 720 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 066 426 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 099 146 щеплень.
Джерело: МОЗ
Фото: Depositphotos