За минулі 24 години в Україні зафіксовано 1 732 підтверджених випадки коронавірусу, з них 104 у дітей та 32 у медпрацівників.

Таким чином з початку пандемії Covid-19 діагностували вже у 2 258 532 українців.

Крім того, за останню добу зафіксований 38 летальних випадків, а загалом із початку епідемії в результаті ускладнень, викликаних коронавірусом, померли вже 53 432.

При цьому впоратися з хворобою вдалося 763 українцям, а загалом від Covid-19 одужали 2 200 763 українців.

Найбільше хворих зафіксовано у Харківській (156), Дніпропетровській (148) та Одеській (127) областях, а також в місті Київ (232).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика по областям

м. Київ – 232 випадків;

Вінницька область – 17 випадків;

Волинська область – 11 випадків;

Дніпропетровська область – 148 випадків;

Донецька область – 98 випадків;

Житомирська область – 32 випадки;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 77 випадків;

Івано-Франківська область – 45 випадків;

Київська область – 60 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 40 випадків;

Львівська область – 72 випадки;

Миколаївська область – 21 випадок;

Одеська область – 127 випадок;

Полтавська область – 30 випадків;

Рівненська область – 25 випадків;

Сумська область – 33 випадки;

Тернопільська область – 36 випадків;

Харківська область – 156 випадків;

Херсонська область – 52 випадки;

Хмельницька область – 57 випадків;

Черкаська область – 32 випадки;

Чернівецька область – 29 випадків;

Чернігівська область – 31 випадок.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні: Захворіло – 2 273 558 осіб.

Померло – 53 432 осіб.

Видужало – 2 200 763 осіб. Проведено ПЛР-тестувань – 11 800 769. Понад 5 млн українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу. 147 118 людей вакциновано проти Covid за добу 20 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 60 970 людей, повністю імунізовані – 86 148 людей. Протягом доби працювали: 957 мобільних бригад,

2 732 пункти щеплення;

329 центрів вакцинації. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 032 722 людини, з них отримали одну дозу – 5 032 720 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 066 426 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 099 146 щеплень.

Джерело: МОЗ

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