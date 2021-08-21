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Абрамова Юлія |

1 732 хворих на Covid-19 за добу: статистика коронавірусу в Україні

коронавірус

За минулі 24 години в Україні зафіксовано 1 732 підтверджених випадки коронавірусу, з них 104 у дітей та 32 у медпрацівників.

Таким чином з початку пандемії Covid-19 діагностували вже у 2 258 532 українців.

Крім того, за останню добу зафіксований 38 летальних випадків, а загалом із початку епідемії в результаті ускладнень, викликаних коронавірусом, померли вже 53 432.

При цьому впоратися з хворобою вдалося 763 українцям, а загалом від Covid-19 одужали 2 200 763 українців.

Найбільше хворих зафіксовано у Харківській (156), Дніпропетровській (148) та Одеській (127) областях, а також в місті Київ (232).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Статистика по областям

  • м. Київ – 232 випадків;
  • Вінницька область – 17 випадків;
  • Волинська область – 11 випадків;
  • Дніпропетровська область – 148 випадків;
  • Донецька область – 98 випадків;
  • Житомирська область – 32 випадки;
  • Закарпатська область – 15 випадків;
  • Запорізька область – 77 випадків;
  • Івано-Франківська область – 45 випадків;
  • Київська область – 60 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 40 випадків;
  • Львівська область – 72 випадки;
  • Миколаївська область – 21 випадок;
  • Одеська область – 127 випадок;
  • Полтавська область – 30 випадків;
  • Рівненська область – 25 випадків;
  • Сумська область – 33 випадки;
  • Тернопільська область – 36 випадків;
  • Харківська область – 156 випадків;
  • Херсонська область – 52 випадки;
  • Хмельницька область – 57 випадків;
  • Черкаська область – 32 випадки;
  • Чернівецька область – 29 випадків;
  • Чернігівська область – 31 випадок.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 273 558 осіб.
  • Померло – 53 432 осіб.
  • Видужало – 2 200 763 осіб.

Проведено ПЛР-тестувань – 11 800 769.

Понад 5 млн українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу.

147 118 людей вакциновано проти Covid за добу 20 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 60 970 людей, повністю імунізовані – 86 148 людей.

Протягом доби працювали:

  • 957 мобільних бригад,
  • 2 732 пункти щеплення;
  • 329 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 032 722 людини, з них отримали одну дозу – 5 032 720 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 066 426 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 099 146 щеплень.

ДжерелоМОЗ

ФотоDepositphotos

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