Індія схвалила першу в світі ДНК-вакцину проти Covid

Індійський регулятор ліків схвалив першу у світі ДНК-вакцину проти Covid-19 для екстреного застосування. Тридозова вакцина ZyCoV-D є також першим препаратом в Індії, що вводиться без застосування голки.

Вакцина ZyCoV-D запобігла симптоматичному захворюванню у 66% вакцинованих.

Фірма планує щороку виробляти до 120 млн доз ZyCoV-D в Індії.

Попередні ДНК-вакцини добре діяли на тварин, але не на людей.

– Я дуже схвильований новиною, оскільки вакцина має добрий потенціал. Якщо це спрацює, майбутнє вакцинації стане логістично простішим,- сказав вірусолог Шахід Джаміл.

Як діє ДНК-вакцина

Як і інші вакцини, ДНК-вакцина вчитиме імунну систему організму боротися зі справжнім вірусом.

ZyCoV-D використовує плазміди або невеликі кільця ДНК, що містять генетичну інформацію для доставки удару між двома шарами шкіри.

Плазміди несуть інформацію до клітин, щоб утворити білок -шип, який вірус використовує для фіксації та проникнення в клітини людини.

Більшість вакцин проти Covid-19 діють, даючи організму вказівки зробити фрагмент білка-шипа, щоби він міг спонукати імунну систему людини виробляти антитіла для боротьби з вірусом.

ZyCoV-D – перша в світі ДНК-вакцина проти Covid-19. Компанія-виробник Cadila Healthcare провела наймасштабніше клінічне випробування вакцини в Індії, до якого долучили 28 тис. добровольців в понад 50 центрах.

Компанія заявила, що це також перший випадок, коли вакцину від коронавірусу протестували на молодих людях від 12 до 18 років.

Існує ряд ДНК-вакцин, схвалених у США, наприклад, для використання на тваринах, включаючи вакцину проти хвороб коней та вакцину від раку шкіри для собак.

Однак у США в клінічних випробуваннях на людях тестується понад 160 різних ДНК-вакцин. Більшість з них використовують у терапії наявних видів раку чи лікування ВІЛ.

ZyCov-D також є першою в Індії безголковою ввакциною від Covid-19.

Препарат вводять одноразовим безголковим ін’єктором, який використовує вузький струмінь рідини для проникнення в шкіру.

– Мати ДНК-вакцину, яка працює проти інфекції, – це велика справа. Якщо вона забезпечить хороший захист, це те, чим Індія буде пишатися, – сказала вірусолог та перша індійська жінка, обрана членом Королівської ради Лондонське товариство, Гаґандіп Канг.

Вчені кажуть, що вакцини з ДНК відносно дешеві та безпечні.

Вони також можуть зберігатися при більш високих температурах – від +2° С до +8° С.

Cadila Healthcare стверджує, що їхня вакцина продемонструвала витривалість при 25° С протягом щонайменше трьох місяців – це допомогло б легко транспортувати та зберігати вакцину.