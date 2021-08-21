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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Юлія Захарченко |

Карантин на Шрі-Ланці та нові обмеження в Америці: головні Covid-новини

коронавирус

Станом на 21 серпня, понад 209,8 млн людей у ​​всього світу захворіло на коронавірус. Серед них понад 4,4 млн осіб померли від Covid-19. Влада запроваджує різні обмеження на території країн, щоб стримати поширення небезпечної хвороби, яка забирає життя людей.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 21 серпня, за останню добу в Україні зафіксували 1 732 нових випадки коронавірусу. Серед них захворіло 104 дітей та 32 медичних працівників.

Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 21 серпня 2021

За 24 години у лікарні госпіталізували 616 українців, 38 людей померли унаслідок ускладнень небезпечного захворювання, 763 громадян змогли побороти коронавірус.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 273 558 осіб. 2 200 763 людей одужали від коронавірусу, а 53 432 українців померли від Covid-19.

Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 21 серпня 2021

Коронавірус у світі

Шрі-Ланка оголосила про запровадження загальнонаціональної ізоляції, піддавшись сильному тиску з боку медичних експертів. Через велику кількість хворих на Covid-19 лікарні ледь справляються з наслідками епідемії.

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Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса, який тижнями пручався закликам до ізоляції, погодився на 10-денне закриття після попереджень про те, що лікарні більше не можуть справлятися з напливом пацієнтів з Covid-19.

У США Адміністрація транспортної безпеки розширила обмеження на перевезення пасажирів. Згідно з ними, люди зобов’язані носити маски у літаках, потягах, автобусах та аеропортах аж до 18 січня.

Регіональний уряд Каталонії спробував відновити комендантську годину в Барселоні та десятках інших міст на північному сході Іспанії.

За день до цього суд постановив скасувати “необґрунтоване” запровадження. Представники уряду заявили, що такий крок необхідний для контролю над поширенням коронавірусу.

Джерела: МОЗ, The Guardian

Фото: Depositphotos

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