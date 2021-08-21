Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 21 серпня 2021

Станом на 21 серпня, понад 209,8 млн людей у ​​всього світу захворіло на коронавірус. Серед них понад 4,4 млн осіб померли від Covid-19. Влада запроваджує різні обмеження на території країн, щоб стримати поширення небезпечної хвороби, яка забирає життя людей.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 21 серпня, за останню добу в Україні зафіксували 1 732 нових випадки коронавірусу. Серед них захворіло 104 дітей та 32 медичних працівників.

За 24 години у лікарні госпіталізували 616 українців, 38 людей померли унаслідок ускладнень небезпечного захворювання, 763 громадян змогли побороти коронавірус.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 273 558 осіб. 2 200 763 людей одужали від коронавірусу, а 53 432 українців померли від Covid-19.

Коронавірус у світі

Шрі-Ланка оголосила про запровадження загальнонаціональної ізоляції, піддавшись сильному тиску з боку медичних експертів. Через велику кількість хворих на Covid-19 лікарні ледь справляються з наслідками епідемії.

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса, який тижнями пручався закликам до ізоляції, погодився на 10-денне закриття після попереджень про те, що лікарні більше не можуть справлятися з напливом пацієнтів з Covid-19.

У США Адміністрація транспортної безпеки розширила обмеження на перевезення пасажирів. Згідно з ними, люди зобов’язані носити маски у літаках, потягах, автобусах та аеропортах аж до 18 січня.

Регіональний уряд Каталонії спробував відновити комендантську годину в Барселоні та десятках інших міст на північному сході Іспанії.

За день до цього суд постановив скасувати “необґрунтоване” запровадження. Представники уряду заявили, що такий крок необхідний для контролю над поширенням коронавірусу.