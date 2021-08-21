Коронавірус (COVID 19) у Києві на 21 серпня 2021: статистика за районами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

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Анастасія Рогожінська |

232 хворих за добу: статистика Covid-19 у Києві

коронавирус

За останню добу в Києві підтвердили 232 нових випадків коронавірусу. У столиці – один з найбільших показників добового приросту хвороби. Сьогодні два летальних випадки від вірусу (загалом 5266).

Захворіли 138 жінок віком від 19 до 86 років та 81 чоловік віком від 20 до 85 років. А також п’ять дівчаток віком від 10 до 17 років та вісім хлопчиків від 11 до 14 років.

До лікарень столиці госпіталізували 32 хворих на коронавірусну хворобу. А також 51 особу з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 160 людей. Загалом коронавірусну інфекцію подолав 214 701 мешканець столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському (38), Оболонському (34) та в Солом’янському районі (31 випадок).

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
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Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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