Німеччина напередодні візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до Києва передала Україні велику партію доз вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомило посольство Німеччини в Україні на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Таким чином наша держава очікує надходження 1,5 млн доз препарату, який зможе захистити українців від небезпечного захворювання.

У посольстві зазначили, що Україна – це перша держава, яка отримала від Німеччини вакцини проти коронавірусу на двосторонній основі.

Крім того, Німеччина надала нашій країні апарати штучної вентиляції легень, маски та медичне обладнання загальною вартістю €76 млн.

З початку пандемії Німеччина солідарно стоїть пліч-о-пліч з Україною й надала їй апарати штучної вентиляції легень, маски та медичне обладнання загальною вартістю 76 мільйонів євро. https://t.co/FT0iap8338 pic.twitter.com/bawjkGNgIN — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) August 21, 2021

Вакцинація в Україні

Станом на 21 серпня, з початку кампанії вакцинації в Україні понад 5 млн людей зробили хоча б перше щеплення проти коронавірусу.

Серед них 5 032 720 осіб отримали одну дозу Covid-вакцини, а 3 066 426 громадян пройшли повний курс імунізації проти небезпечної хвороби. Загалом медичні працівники провели понад 8 млн щеплень на території України.

Фото: Посольство Німеччини в Україні