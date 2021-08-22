Карантин в Україні – експерти запропонували уряду концепцію локдауну

Центр економічної стратегії презентував рекомендації для уряду України щодо нових карантинних обмежень.

Про це йдеться на сайті ЦЕС. Згідно з повідомленням, експерти доопрацювали обмеження, які є у чинній постанові Кабінету Міністрів України.

Зокрема вони врахували не лише епідемічні показники, а й вакцинальний статус громадян, засвідчений внутрішнім сертифікатом вакцинації, а також результати тестів на Covid-19.

На їхню думку, Україна може стикнутися з двома серйозними ризиками напередодні нового епідемічного сезону. Серед них – маленька кількість вакцинованих людей та незадовільні темпи імунізації населення через нестачу громадян, які мають бажання зробити щеплення.

За даними ЦЕС, низький відсоток вакцинованих українців не зможе запобігти новим хвилям більш агресивних штамів коронавірусу.

Центр економічної стратегії запропонував запровадити карантинні обмеження лише для людей, які не імунізувалися проти небезпечного захворювання.

На їхню думку, застосування такої політики дозволить розв’язати ці проблеми в Україні. У ЦЕС зазначили, що таким чином не доведеться обмежувати активність підприємств та вакцинованих українців.