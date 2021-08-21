21 серпня – День без косметики і макіяжу. Мета цього свята – популяризація природної краси і відмова від декоративних косметичних засобів. Нині у світі все більш популярними є тенденції прийняття свого природного вигляду, однак не всі готові відмовитися від макіяжу.

Косметолог Лусіне Карапетян розповіла Фактам ICTV, як доглядати за шкірою, щоб мати гарний вигляд навіть без макіяжу.

– Потрібно грамотно підібрати догляд – залежно від індивідуальних особливостей шкіри. Крім того, має бути правильне очищення. Воно складається із двох етапів: перший – демакіяж, другий – очищення шкіри. Найбільша помилка – не змивати міцелярну воду, – наголошує Лусіне Карапетян.

За її словами, догляд повинен підбиратися залежно від типу шкіри і проблем із нею.

Етапи правильного догляду за шкірою:

очищення;

тонізація;

сироватка (наприклад, вітаміном С, гіалуроновою кислотою);

крем;

сонцезахисний крем.

Також фахівець рекомендує хоча б раз на тиждень робити ексфоліацію (відлущування).

Коли починати користуватися косметикою

Як зазначає Лусіне Карапетян, декоративною косметикою краще не користуватися максимально довго. Втім, все дуже індивідуально. Щодо доглядової, її варто застосовувати від початку пубертатного періоду.

– Це має бути хоча б очищення. Засоби для підлітків підбираються більш щадні, – додає косметолог.

Однак якщо є проблеми з акне, потрібно займатися цим питанням більш серйозно.

Коли макіяж завдає шкоди

– Макіяж може шкодити, якщо не змивати його на ніч. Якщо є акне на обличчі, небажано накладати макіяж, але дівчатка продовжують це робити. І, звичайно ж, спортзал. Під час спортивних вправ під макіяжем шкіра обличчя закупорюється, через що з’являються комедони і висипання, – коментує фахівець.

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За словами Лусіне Карапетян, нині у низці країн дівчата і жінки мало використовують декоративну косметику.

– У країнах Європи, у Канаді. В останній навіть моветон, якщо людина вдень ​​йде із яскравим макіяжем. Водночас доглядова косметика є, цьому питанню вони приділяють чимало уваги, – пояснює косметолог.

В Україні дівчата та жінки також почали частіше цікавитися доглядовою косметикою, піклуватися про здоров’я шкіри, а лише потім думають про макіяж, підсумовує фахівець.