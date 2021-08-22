Станом на ранок неділі, 22 серпня, в Україні зафіксовано 1003 нових випадків зараження коронавірусом, серед яких 45 дітей та 17 медичних працівників.
Таким чином з початку пандемії Covid-19 було діагностовано у 2 274 561 українців, 2 200 999 з яких вилікувалися. В той же час, за даними Міністерства охорони здоров’я, до лікарень госпіталізували 701 людину.
При цьому лише за минулу добу із коронавірусом впоралися 236 осіб, а 25 українців не змогли подолати хворобу і померли.
Найбільше випадків зараження зафіксовано в Дніпропетровській (131), Харківській (77) та Одеській (76) областях, а також в місті Київ (153).
Коронавірус в регіонах:
- Вінницька область – 21;
- Волинська область – 8;
- Дніпропетровська область – 131;
- Донецька область – 50;
- Житомирська область – 52;
- Закарпатська область – 6;
- Запорізька область – 36;
- Івано-Франківська область – 27;
- Київська область – 29;
- Кіровоградська область – 5;
- Луганська область – 16;
- Львівська область – 36;
- Миколаївська область – 15;
- Одеська область – 76;
- Полтавська область – 20;
- Рівненська область – 16;
- Сумська область – 20;
- Тернопільська область – 40;
- Харківська область – 77;
- Херсонська область – 45;
- Хмельницька область – 26;
- Черкаська область – 17;
- Чернівецька область – 51;
- Чернігівська область – 30.