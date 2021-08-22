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Дмитро Кудрявцев |

1003 випадки за добу: оперативна статистика коронавірусу в Україні на 22 серпня

карантин, локдаун, коронавирус, дети в масках

Станом на ранок неділі, 22 серпня, в Україні зафіксовано 1003 нових випадків зараження коронавірусом, серед яких 45 дітей та 17 медичних працівників.

Таким чином з початку пандемії Covid-19 було діагностовано у 2 274 561 українців, 2 200 999 з яких вилікувалися. В той же час, за даними Міністерства охорони здоров’я, до лікарень госпіталізували 701 людину.

При цьому лише за минулу добу із коронавірусом впоралися 236 осіб, а 25 українців не змогли подолати хворобу і померли.

Найбільше випадків зараження зафіксовано в Дніпропетровській (131), Харківській (77) та Одеській (76) областях, а також в місті Київ (153).

Коронавірус в регіонах:

  • Вінницька область – 21;
  • Волинська область – 8;
  • Дніпропетровська область – 131;
  • Донецька область – 50;
  • Житомирська область – 52;
  • Закарпатська область – 6;
  • Запорізька область – 36;
  • Івано-Франківська область – 27;
  • Київська область – 29;
  • Кіровоградська область – 5;
  • Луганська область – 16;
  • Львівська область – 36;
  • Миколаївська область – 15;
  • Одеська область – 76;
  • Полтавська область – 20;
  • Рівненська область – 16;
  • Сумська область – 20;
  • Тернопільська область – 40;
  • Харківська область – 77;
  • Херсонська область – 45;
  • Хмельницька область – 26;
  • Черкаська область – 17;
  • Чернівецька область – 51;
  • Чернігівська область – 30.
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Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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