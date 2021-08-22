Станом на ранок неділі, 22 серпня, в Україні зафіксовано 1003 нових випадків зараження коронавірусом, серед яких 45 дітей та 17 медичних працівників.

Таким чином з початку пандемії Covid-19 було діагностовано у 2 274 561 українців, 2 200 999 з яких вилікувалися. В той же час, за даними Міністерства охорони здоров’я, до лікарень госпіталізували 701 людину.

При цьому лише за минулу добу із коронавірусом впоралися 236 осіб, а 25 українців не змогли подолати хворобу і померли.

Найбільше випадків зараження зафіксовано в Дніпропетровській (131), Харківській (77) та Одеській (76) областях, а також в місті Київ (153).

Коронавірус в регіонах: