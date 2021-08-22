Австрія безоплатно передасть Україні півмільйона доз вакцини AstraZeneca

Уряд Австрії прийняв рішення про безоплатну передачу Україні півмільйона доз вакцини проти коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca.

Першу партію розміром в 250 тис. доз вже в понеділок, 23 серпня, привезе міністр закордонних справ Олександр Шалленберг, повідомили в прес-службі МЗС.

Він прибуде до Києва для участі в установчому саміті Кримської платформи.

– Австрія не зможе перемогти пандемію доки людей, які живуть в безпосередній близькості від Європи, не будуть повністю вакциновано. Білі плями на карті вакцинації світу – дірка у захисті від Covid-19, – заявив глава зовнішньополітичного відомства Австрії.

За його словами, друга половина поставки планується на осінь.

У свою чергу глава австрійського МОЗ Вольфганг Мюкштейн наголосив, що з коронавірусом необхідно боротися одночасно по всьому світі.

Нагадаємо, Україна отримала велику партію доз вакцини проти коронавірусу від Німеччини.

Офіційному Києву передадуть 1,5 млн доз препарату.

Повідомляється, що з початку пандемії Берлін передав Україні апарати штучної вентиляції легенів, маски та медичне обладнання на загальну суму в € 76 млн.