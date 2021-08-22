Харчове отруєння – неприємне, а інколи й небезпечне захворювання, яка загрожує і дітям, і дорослим.

Що таке харчове отруєння

Харчове отруєння – це захворювання, яке виникає після споживання продуктів, що містили шкідливі мікроорганізми чи отруйні речовини. Зазвичай хвороба протікає у легкій формі, однак інколи може призвести до смерті.

Існує два типи отруєнь: немікробні, що виникають через отруйні речовини (рослини, хімікати, гриби), та мікробні, викликані роботою бактерій та паразитів, що живуть у харчових продуктах.

Статистика хворих

За останні роки на планеті поліпшилася ситуація з випадками харчових отруєнь. Згідно зі статистикою ВООЗ, їхня кількість скоротилася з 2,6 млн випадків у 2000 році до 1,5 млн випадків у 2019-му.

Однак летальність від кишкових інфекцій продовжує бути серед 10 основних причин смертей у світі.

Стало менше спалахів кишкових інфекційних захворювань і в Україні. За даними Держпродспоживслужби, у січні-травні 2021 року було розслідувано 26 спалахів гострих кишкових інфекцій, за аналогічний період 2020-го – 30 спалахів.

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Симптоми

Як правило перші симптоми отруєння з’являються протягом 2-6 годин після потрапляння в шлунок неякісних продуктів. Прогресування хвороби залежить від кількості спожитої їжі та стану здоров’я. Однак до типових проявів харчового отруєння належать:

різкий біль у животі;

діарея;

нудота і блювання;

зневоднення організму;

відсутність апетиту та слабкість;

підвищення температури.

Продукти, які найчастіше викликають отруєння

Зазвичай харчове отруєння виникає після вживання зіпсованої чи неякісної їжі. Найчастіше розлад травлення викликають такі продукти:

молоко та м’ясо;

гриби;

яйця;

консерви;

риба та морепродукти;

кондитерські вироби;

немиті фрукти та овочі.

Лікування

Займатися самолікуванням не рекомендовано, втім перша допомога покращить стан людини та зробить перебіг хвороби набагато легшим. Для цього потрібно:

випити кілька склянок води та викликати блювання, це допоможе очистити шлунок;

дотримуватися дієти, вживати овочеві супи, каші, бульйони;

виключити з раціону жирне, смажене, алкоголь та кофеїн;

відновити водний баланс;

вживати сорбенти для швидкого виведення токсинів з організму;

забезпечити постільний режим та спокій.

Проте, якщо діарея триває понад три дні, температура тіла вища за 39 градусів, є порушення зору та галюцинації, терміново необхідно звернутися до лікаря по допомогу.

Профілактика

Щоб зменшити ризики зараження, необхідно керуватися такими порадами:

дотримуватися правил санітарної гігієни на кухні;

ретельно мити фрукти та овочі перед споживанням;

перевіряти зовнішній вигляд, температуру зберігання та термін придатності продуктів харчування;

мити руки перед їжею, після відвідування громадських місць та туалету;

здійснювати термічну обробку продуктів;

зберігати сирі продукти окремо від готових страв;

уникати вживання підозрілих грибів та ягід.

Отруєння алкоголем

Значні проблеми зі здоров’ям може спровокувати отруєння алкоголем.

Після нього варто очистити кишківник та дотримуватися дієти.

Детальніше про те, що робити під час отруєння алкоголем, читайте на нашому сайті.

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