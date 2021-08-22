Ідеальний сніданок для чоловіків, жінок та дітей: що краще їсти вранці

Сніданок – перший прийом їжі, який не просто не варто пропускати – йому слід приділяти особливу увагу. Він заряджає людину енергією на весь день і рятує від переїдання увечері, що загрожує зайвою вагою.
Разом із дієтологом Анною Ковальчук Факти ICTV розібралися, яким має бути ідеальний сніданок для чоловіків, жінок і дітей.
– Якщо ми говоримо про ідеальний сніданок для чоловіків, жінок і дітей, то обов’язково у раціоні мають бути білки, як-от яйця, м’ясо, риба, молочні продукти. А також джерела вуглеводів та жирів, – говорить Анна Ковальчук.
Які продукти бажано їсти вранці
Складання ранкового раціону залежить від індивідуальних особливостей організму, смаків та звичок.
Однак є низка продуктів, яким варто віддати перевагу:
- яйця;
- нежирне м’ясо курки або індички;
- риба (сьомга, лосось);
- овочі;
- каші (булгур, вівсянка, гречка);
- цільнозерновий хліб;
- сир;
- фрукти та ягоди;
- горіхи, сухофрукти, насіння.
Головне правило – баланс
Під час складання меню сніданку важливо пам’ятати, що він, як і кожен прийом їжі, має бути збалансованим, тобто людина вранці має вживати білки, жири та вуглеводи.
Джерела БЖВ:
- білкова їжа – яйця, м’ясо, риба, сир;
- джерела жирів – олія, авокадо, риба, сир, горіхи, насіння;
- корисні вуглеводи – каші, овочі, фрукти, сухофрукти, цільнозерновий хліб.
Ідеальний сніданок для чоловіків, жінок і дітей
Комбінувати сніданок людина може з цих продуктів, дотримуючись принципу балансу, каже дієтолог. Також важливо ще враховувати спосіб життя, чи відвідує людина спортзал і чи має зайву вагу.
– Якщо ми говоримо про дітей, то краще, щоб на сніданок була каша, джерело складних вуглеводів. Також це стосується людей, які займаються спортом. Жінкам, що стежить за фігурою, і людям із зайвою вагою краще замінити каші овочами, – коментує Анна Ковальчук.
Вуглеводний сніданок
Існує думка, що вранці варто вживати більше вуглеводів, а білкову їжу залишити на наступні прийоми їжі. Проте дієтолог не згодна з нею.
– Усе має бути збалансовано. Вуглеводи як джерело енергії потрібні, але будівельний матеріал у нас – білки, тому вони мають бути присутніми у ранковому прийомі їжі. Також вуглеводи краще черпати з овочів – хорошого джерела клітковини, вітамінів, – вважає Анна Ковальчук.
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Варіанти ідеального сніданку
- яєчня з двох яєць з сиром і салатом;
- каша з фруктами/сухофруктами та горіхами;
- каша з яйцями і салатом;
- тост з авокадо і сиром;
- сендвіч з індичкою і листям салату;
- сендвіч з рибою та зеленню;
- сирна запіканка або сирники з ягодами;
- сир з фруктами та горіхами;
- салат з куркою та овочами;
- м’ясо птиці з салатом.
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Що не варто їсти вранці
За словами дієтолога, не варто їсти вранці солодощі, фаст-фуд.
– Жодних джерел швидких вуглеводів – солодощів, булочок, фаст-фуду. Вони не дадуть відчуття ситості і загалом не принесуть користі організму, – вважає Анна Ковальчук.
Скільки їжі потрібно їсти вранці
– В ідеалі сніданок має бути основним прийомом їжі. Бажано з’їдати 30-35% від денного раціону, підсумовує дієтолог.
Як схуднути
Звичка їсти вранці сприяє втраті зайвих кілограмів, адже сніданки рятують від нічного переїдання.
Тому в усіх основних дієтах обов’язково присутній цей прийом їжі.
Детальніше про дієти для схуднення читайте на Фактах ICTV.