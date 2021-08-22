За минулу добу в Києві коронавірус діагностували у 153 осіб, таким чином в столиці з початку пандемії зафіксували в цілому 222 435 хворих.
Одужали після Covid-19 214 760 мешканців столиці – лише за останні 24 години з лікарень було виписано 59 киян.
Крім того, організми двох осіб не впоралися з ускладненнями вірусної інфекції, і вони померли, збільшивши загальну кількість загиблих до 5 268.
Найбільше випадків захворювання зафіксовано в Шевченківському (24), Оболонському (24) та Дарницькому (22) районах міста.
Хто захворів коронавірус у Києві
- 88 жінок віком від 18 до 83 років;
- 59 чоловіків від 20 до 73 років;
- п’ять дівчат від 1 до 17 років;
- один однорічний хлопчик.
До медичних установ Києва за минулу добу госпіталізували 25 осіб з підтвердженим діагнозом Covid-19 і ще 24 з пневмоніями і підозрою на коронавірус.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.