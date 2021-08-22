Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Анастасія Рогожінська |

153 хворих за добу: статистика Covid-19 у Києві

коронавирус

За минулу добу в Києві коронавірус діагностували у 153 осіб, таким чином в столиці з початку пандемії зафіксували в цілому 222 435 хворих.

Одужали після Covid-19 214 760 мешканців столиці – лише за останні 24 години з лікарень було виписано 59 киян.

Крім того, організми двох осіб не впоралися з ускладненнями вірусної інфекції, і вони померли, збільшивши загальну кількість загиблих до 5 268.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано в Шевченківському (24), Оболонському (24) та Дарницькому (22) районах міста.

Хто захворів коронавірус у Києві

  • 88 жінок віком від 18 до 83 років;
  • 59 чоловіків від 20 до 73 років;
  • п’ять дівчат від 1 до 17 років;
  • один однорічний хлопчик.

До медичних установ Києва за минулу добу госпіталізували 25 осіб з підтвердженим діагнозом Covid-19 і ще 24 з пневмоніями і підозрою на коронавірус.

Коронавирус в Киеве на 22 августа

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Читайте
За добу в Україні зафіксували 695 нових випадків Covid-19 та 17 смертей

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка