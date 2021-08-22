Коронавірус в Україні та світі: 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca від Німеччини

Світом продовжує поширюватися коронавірус. Станом на 23 серпня 2021 року на планеті підтвердили 212 165 567 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, в США – 38 519 294 випадків, в Індії – 32 424 234, а в Бразилії – 20 556 487.

За останню добу в Україні зафіксували 1003 нових випадків коронавірусу.

Коронавірус у світі

У світі було зафіксовано понад 212 мільйонів випадків кронавірусу. Зокрема виявлено 4 436 957 смертей, одужали 189 797 454 осіб.

Лідерами за кількістю випадків залишаються США, Індія, Бразилія, РФ. У Росії пітведжено 6 726 523 випадки захворювання.

Україна посіла 18-ту місце в світовому рейтингу заражень.

Коронавірус в Україні

Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель подякував їй за передачу вакцин від коронавірусу, про що вони домовилися під час зустрічі в липні.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності восени.

Станом на ранок неділі, 22 серпня, в Україні зафіксовано 1003 нових випадків зараження коронавірусом, серед яких 45 дітей та 17 медичних працівників.

При цьому лише за минулу добу із коронавірусом впоралися 236 осіб, а 25 українців не змогли подолати хворобу і померли.

Найбільше випадків зараження зафіксовано в Дніпропетровській (131), Харківській (77) та Одеській (76) областях, а також в місті Київ (153).