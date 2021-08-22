Чи думають чоловіки про секс часто і навіщо відправляють жінкам свої інтимні фото? На ці питання Фактам ICTV відповів психолог Максим Жидко.

Існує думка, що чоловіки думають про секс кожні 7 секунд. Психолог підтверджує, що такі думки з’являються у них набагато частіше, ніж у жінок.

– Є різні дані щодо цього, але чоловіки думають про секс значно частіше, ніж жінки, – каже Максим Жидко.

За його словами, це першочергово залежить від фізіологічних особливостей представників сильної статі.

– У чоловіка сперматозоїди виробляються набагато частіше, ніж у жінок яйцеклітина. Якщо середній репродуктивний період у жінок 28 днів, то у чоловіків сперматозоїди дозрівають від 48 до 72 годин. Вони дозрівають обсягом близько 250 млн. Їх кудись потрібно подіти, – додає він.

Також психолог розповів, з чим пов’язана поведінка, коли чоловіки відправляють свої інтимні фото жінкам.

– Чоловік у своєму психосексуальному розвитку проходить стадію фалічного нарцисизму, коли він кайфує від того, що у нього є ця штучка. Дитина виявляє, що чим більш патріархальне суспільство, тим ця штучка надає їй більше бонусів відносно дівчинки. Біологічний пеніс перетворюється на символ влади, фалос. І чоловік ставиться до свого фалоса як окремої особистості. І він приваблює вітриною. Він надсилає жінці те краще, що у нього є, не мізки, не соціальний статус, не гроші, не спортивні нагороди, – коментує Максим Жидко.

Таким вчинком чоловік розраховує на те, що отримає певну реакцію від жінки, доповнює психолог.