Під час свят українці нерідко додають до свого раціону алкогольні напої, через що на ранок можуть почуватися зле. Поліпшити свій стан можна завдяки лікам, а також продуктам харчування.
Оскільки головна проблема похмілля – це зневоднення, то головне завдання – відновити водний баланс. Якщо не буде достатньо води, тіло почне витягувати її з органів, і навіть мозку, а звідси – головний біль.
Що вживати, аби позбутися похмілля
- Спосіб №1 – імбирний чай
Заварити імбирний чай. Він зменшить нудоту, а м’ятний напій вгамує біль у шлунку. Додасть сили сонному організму й сік. Фруктоза зарядить енергією і стимулюватиме обмін речовин.
- Спосіб №2 – яйця
З продуктів харчування науковці одностайно рекомендують яйця. Вони багаті амінокислотами цистеїном і таурином. Перший виводить токсини, що провокують головний біль, другий – захищає печінку.
У них багато вітаміну В, який найкраще бореться із симптомами похмілля.
- Спосіб №3 – банани
Окрім води, алкоголь виводить і калій. Після вживання спиртного людина почувається слабкою, а кров’яний тиск, навпаки, зашкалює. Ситуацію виправлять кілька бананів.
- Спосіб №4 – цитрусові
Допоможуть будь-які цитрусові. У них, як відомо, вдосталь лимонної кислоти, яка запускає важливі процеси метаболізму. Організм почне переробляти кислоту, заодно знищуючи продукти розпаду алкоголю.
- Спосіб №5 – мед
Англійські науковці визнали мед найкращим засобом від похмілля. Він виводить алкогольні токсини завдяки оптимальному поєднанню фруктози, калію і магнію.
Чого робити не потрібно
Не варто пити вранці міцний алкоголь. І хоча це дійсно допомагає, однак він продовжуватиме отруювати організм, що загрожує погіршенням стану.
Треба уникати жирної їжі. Її краще їсти перед вживанням алкоголю.