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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Аліна Ісаєва |

Топ-5 способів позбутися похмілля

Топ-5 способів позбутися похмілля

Під час свят українці нерідко додають до свого раціону алкогольні напої, через що на ранок можуть почуватися зле. Поліпшити свій стан можна завдяки лікам, а також продуктам харчування.

Оскільки головна проблема похмілля – це зневоднення, то  головне завдання – відновити водний баланс. Якщо не буде достатньо води, тіло почне витягувати її з органів, і навіть мозку, а звідси – головний біль.

Що вживати, аби позбутися похмілля

  • Спосіб №1 – імбирний чай

Заварити імбирний чай. Він зменшить нудоту, а м’ятний напій вгамує біль у шлунку. Додасть сили сонному організму й сік. Фруктоза зарядить енергією і стимулюватиме обмін речовин.

  • Спосіб №2 – яйця

З продуктів харчування науковці одностайно рекомендують яйця. Вони багаті амінокислотами цистеїном і таурином. Перший виводить токсини, що провокують головний біль, другий – захищає печінку.

У них багато вітаміну В, який найкраще бореться із симптомами похмілля.

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  • Спосіб №3 – банани

Окрім води, алкоголь виводить і калій. Після вживання спиртного людина почувається слабкою, а кров’яний тиск, навпаки, зашкалює. Ситуацію виправлять кілька бананів.

  • Спосіб №4 – цитрусові

Допоможуть будь-які цитрусові. У них, як відомо, вдосталь лимонної кислоти, яка запускає важливі процеси метаболізму. Організм почне переробляти кислоту, заодно знищуючи продукти розпаду алкоголю.

  • Спосіб №5 – мед

Англійські науковці визнали мед найкращим засобом від похмілля. Він виводить алкогольні токсини завдяки оптимальному поєднанню фруктози, калію і магнію.

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Чого робити не потрібно

Не варто пити вранці міцний алкоголь. І хоча це дійсно допомагає, однак він продовжуватиме отруювати організм, що загрожує погіршенням стану.

Треба уникати жирної їжі. Її краще їсти перед вживанням алкоголю.

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