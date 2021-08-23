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Анастасія Рогожінська |

164 хворих за добу: статистика Covid-19 у Києві

коронавірус

Станом на ранок 23 серпня, у Києві зафіксували 164 нових випадки захворювання на коронавірус. Загалом з початку пандемії 222 599 людей захворіло на Covid-19.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (27), Святошинському (26), в Дарницькому (21) та Деснянському (21) районах.

Хто захворів за добу

  • 92 жінки віком від 21 до 86 років;
  • 64 чоловіки віком від 19 до 79 років;
  • 4 дівчинки від 1 місяці до 14 років;
  • 4 хлопчики від 4 до 15 років.

Коронавірус (COVID 19) у Києві на 23 серпня 2021: статистика за районами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

За добу в Києві зафіксували одну смерть від вірусу. Загалом за весь час пандемії 5 269 жителів столиці померли від ускладнень небезпечного захворювання.

30 хворих на Covid-19 госпіталізували до медичних закладів. Ще двох осіб госпіталізували з підозрою на коронавірус та пневмонії. За добу 143 жителів столиці змогли подолати захворювання, загалом 214 903 людей вилікувалися.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
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Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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