Секс по дружбі: що це та що беруть з таких стосунків чоловік та жінка

Секс по дружбі – тип стосунків, який нерідко можна зустріти в сучасному суспільстві. Люди практикують інтимну близькість без зобов’язань, оскільки почуваються вільнішими.

Однак фахівці оцінюють їх негативно, називаючи недостосунками або ж інфантильним зв’язком, коли партнери бояться психологічної близькості.

– Чоловік у сексі по дружбі задовольняє свою потребу в фізичній близькості. Він не бере відповідальнотсті за жінку, зате отримує, що йому потрібно. Якщо водночас він перебуває в інших взаєминах, це означає, що він не задоволений своєю парою. Йому мало інтиму, тому добирає його десь в іншому місці. Жінка – емоційна особистість. У таких стосунках вона добирає цю потребу. Секс і збудження для неї – це про емоції. У такої жінки або низька самооцінка, або вона також у парі, де їй не вистачає інтиму та емоцій, – каже ведуча реаліті Екси, яке 14 вересня стартує на Новому каналі, Наталя Єжова.

Дуже часто такий тип стосунків закінчується не дуже добре для партнерів, один з яких, найімовірніше, закоханий.

– Хтось із друзів по сексу точно закоханий в іншого і не визнає цього, – пояснює сексолог.

За її словами, більш тривалий час вони можуть розвиватися, якщо є любовний трикутник.

– Стабільним цей тип взаємин може бути лише у випадку, якщо це любовні трикутники. Якщо немає додаткових партнерів, конструкція довго не протягне, – додає Наталя Єжова.

Причиною розриву буде те, що рано чи пізно жінка захоче турботи і захисту, а чоловік – вірності.