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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Юлія Захарченко |

Україна очікує понад 6 млн доз Covid-вакцин у серпні – Ляшко

Виктор Ляшко

Україна очікує надходження понад 6 млн доз вакцини проти коронавірусу до кінця серпня. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час Київського саміту перших леді та джентльменів.

Міністр додав, що Україна не очікує спалаху коронавірусу після свят, оскільки країна наразі перебуває у зеленій зоні.

– У нас зелений рівень епідемічної небезпеки. Ми говоримо про певні карантинні обмеження, яких повинні дотримуватися всі. Зокрема під час відвідування громадських будівель та транспорту необхідно за можливості намагатися дотримуватися фізичної дистанції, – сказав політик.

Проте Ляшко спрогнозував, що спалах захворюваності може розпочатись восени або взимку.

– Ми розуміємо, що є таке поняття, як пандемічна втома. Ми розуміємо, що таке психоемоційний стан, який формується під час карантинних обмежень. Тому святкування, приурочені до 30-річчя незалежності, мають відбуватися. Але це повинно бути розумно та безпечно, – наголосив Ляшко.

Міністр охорони здоров’я закликав українців носити маски у публічних місцях та вакцинуватися проти коронавірусу. На його думку, саме так можна подолати пандемію Covid-19.

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Фото: Урядовий портал

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