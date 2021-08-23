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Юлія Захарченко |

За добу в Україні зафіксували 610 нових Covid-випадків і 17 смертей

коронавирус

Станом на ранок 23 серпня, за останню добу в Україні зафіксували 610 нових випадків коронавірусу. Зокрема захворіло 33 дітей і троє медичних працівників.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.

Коронавірус в Україні 23 серпня 2021: оперативна статистика МОЗ

За добу до лікувальних закладів госпіталізували 425 людей, 17 українців не вдалося побороти хворобу, проте одужало 434 громадян.

За весь час пандемії в Україні 2 275 171 людина захворіла на Covid-19. 2 201 433 українців змогли подолати коронавірус, а 53 474 громадян померли від ускладнень небезпечного захворювання.

Випадків у областях/імунізовано (2 доза)

Київ – 164/4685
Вінницька – 35/613
Волинська – 5/492
Дніпропетровська – 44/2216
Донецька – 9/357
Житомирська – 19/733
Закарпатська – 4/459
Запорізька – 39/516
Івано-Франківська – 13/717
Київська – 3/1835
Кіровоградська – 1/362
Луганська – 14/321
Львівська – 25/1662
Миколаївська – 13/549
Одеська – 51/3681
Полтавська – 10/1284
Рівненська – 7/695
Сумська – 18/500
Тернопільська – 29/1222
Харківська – 18/888
Херсонська – 29/778
Хмельницька – 0/633
Черкаська – 4/1322
Чернівецька – 52/811
Чернігівська – 4/794

За добу здійснили 19 631 тестування (10 642 методом ПЛР, 1 493 методом ІФА) та 7 496 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні провели 11 827 261 ПЛР-тестування.

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Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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