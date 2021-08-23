Коронавірус в Україні 23 серпня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок 23 серпня, за останню добу в Україні зафіксували 610 нових випадків коронавірусу. Зокрема захворіло 33 дітей і троє медичних працівників.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.

За добу до лікувальних закладів госпіталізували 425 людей, 17 українців не вдалося побороти хворобу, проте одужало 434 громадян.

За весь час пандемії в Україні 2 275 171 людина захворіла на Covid-19. 2 201 433 українців змогли подолати коронавірус, а 53 474 громадян померли від ускладнень небезпечного захворювання.

Випадків у областях/імунізовано (2 доза)

Київ – 164/4685

Вінницька – 35/613

Волинська – 5/492

Дніпропетровська – 44/2216

Донецька – 9/357

Житомирська – 19/733

Закарпатська – 4/459

Запорізька – 39/516

Івано-Франківська – 13/717

Київська – 3/1835

Кіровоградська – 1/362

Луганська – 14/321

Львівська – 25/1662

Миколаївська – 13/549

Одеська – 51/3681

Полтавська – 10/1284

Рівненська – 7/695

Сумська – 18/500

Тернопільська – 29/1222

Харківська – 18/888

Херсонська – 29/778

Хмельницька – 0/633

Черкаська – 4/1322

Чернівецька – 52/811

Чернігівська – 4/794

За добу здійснили 19 631 тестування (10 642 методом ПЛР, 1 493 методом ІФА) та 7 496 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні провели 11 827 261 ПЛР-тестування.