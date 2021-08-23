Коронавірус в Україні 23 серпня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок 23 серпня, за останню добу в Україні зафіксували 610 нових випадків коронавірусу. Зокрема захворіло 33 дітей і троє медичних працівників.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.
За добу до лікувальних закладів госпіталізували 425 людей, 17 українців не вдалося побороти хворобу, проте одужало 434 громадян.
За весь час пандемії в Україні 2 275 171 людина захворіла на Covid-19. 2 201 433 українців змогли подолати коронавірус, а 53 474 громадян померли від ускладнень небезпечного захворювання.
Випадків у областях/імунізовано (2 доза)
Київ – 164/4685
Вінницька – 35/613
Волинська – 5/492
Дніпропетровська – 44/2216
Донецька – 9/357
Житомирська – 19/733
Закарпатська – 4/459
Запорізька – 39/516
Івано-Франківська – 13/717
Київська – 3/1835
Кіровоградська – 1/362
Луганська – 14/321
Львівська – 25/1662
Миколаївська – 13/549
Одеська – 51/3681
Полтавська – 10/1284
Рівненська – 7/695
Сумська – 18/500
Тернопільська – 29/1222
Харківська – 18/888
Херсонська – 29/778
Хмельницька – 0/633
Черкаська – 4/1322
Чернівецька – 52/811
Чернігівська – 4/794
За добу здійснили 19 631 тестування (10 642 методом ПЛР, 1 493 методом ІФА) та 7 496 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні провели 11 827 261 ПЛР-тестування.