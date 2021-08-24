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Максим Зайченко |

692 випадки за добу: оперативна статистика коронавірусу в Україні на 24 серпня

коронавирус

Станом на ранок вівторка, 24 серпня, в Україні виявили 692 нових випадки зараження Covid-19, серед яких 54 дитини та чотири медичних працівники.

Таким чином з початку пандемії коронавірус діагностували у 2 275 863 українців 2 201 768 з яких вилікувалися. Водночас у лікарні госпіталізували 410 осіб.

За минулу добу з Covid-19 впоралися 345 осіб, а 27 українців не змогли подолати хворобу і померли.

Найбільше випадків зараження виявили в Києві (132), Одеській (84) та Харківської (84) областях. 

Коронавірус у регіонах:

  • Вінницька область – 9;
  • Волинська область – 0;
  • Дніпропетровська область – 20;
  • Донецька область – 19;
  • Житомирська область – 2;
  • Закарпатська область – 0;
  • Запорізька область – 0;
  • Івано-Франківська область – 8;
  • Київська область – 8;
  • Кіровоградська область – 3;
  • Луганська область – 21;
  • Львівська область -39;
  • Миколаївська область – 9;
  • Одеська область – 84;
  • Полтавська область – 7;
  • Рівненська область – 9;
  • Сумська область – 30;
  • Тернопільська область – 22;
  • Харківська область – 84;
  • Херсонська область – 11;
  • Хмельницька область – 4;
  • Черкаська область – 4;
  • Чернівецька область – 7;
  • Чернігівська область – 0.

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Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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