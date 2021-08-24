Станом на ранок вівторка, 24 серпня, в Україні виявили 692 нових випадки зараження Covid-19, серед яких 54 дитини та чотири медичних працівники.

Таким чином з початку пандемії коронавірус діагностували у 2 275 863 українців 2 201 768 з яких вилікувалися. Водночас у лікарні госпіталізували 410 осіб.

За минулу добу з Covid-19 впоралися 345 осіб, а 27 українців не змогли подолати хворобу і померли.

Найбільше випадків зараження виявили в Києві (132), Одеській (84) та Харківської (84) областях.

Коронавірус у регіонах:

Вінницька область – 9;

Волинська область – 0;

Дніпропетровська область – 20;

Донецька область – 19;

Житомирська область – 2;

Закарпатська область – 0;

Запорізька область – 0;

Івано-Франківська область – 8;

Київська область – 8;

Кіровоградська область – 3;

Луганська область – 21;

Львівська область -39;

Миколаївська область – 9;

Одеська область – 84;

Полтавська область – 7;

Рівненська область – 9;

Сумська область – 30;

Тернопільська область – 22;

Харківська область – 84;

Херсонська область – 11;

Хмельницька область – 4;

Черкаська область – 4;

Чернівецька область – 7;

Чернігівська область – 0.