Станом на ранок вівторка, 24 серпня, в Україні виявили 692 нових випадки зараження Covid-19, серед яких 54 дитини та чотири медичних працівники.
Таким чином з початку пандемії коронавірус діагностували у 2 275 863 українців 2 201 768 з яких вилікувалися. Водночас у лікарні госпіталізували 410 осіб.
За минулу добу з Covid-19 впоралися 345 осіб, а 27 українців не змогли подолати хворобу і померли.
Найбільше випадків зараження виявили в Києві (132), Одеській (84) та Харківської (84) областях.
Коронавірус у регіонах:
- Вінницька область – 9;
- Волинська область – 0;
- Дніпропетровська область – 20;
- Донецька область – 19;
- Житомирська область – 2;
- Закарпатська область – 0;
- Запорізька область – 0;
- Івано-Франківська область – 8;
- Київська область – 8;
- Кіровоградська область – 3;
- Луганська область – 21;
- Львівська область -39;
- Миколаївська область – 9;
- Одеська область – 84;
- Полтавська область – 7;
- Рівненська область – 9;
- Сумська область – 30;
- Тернопільська область – 22;
- Харківська область – 84;
- Херсонська область – 11;
- Хмельницька область – 4;
- Черкаська область – 4;
- Чернівецька область – 7;
- Чернігівська область – 0.