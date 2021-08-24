Коронавірус (COVID 19) у Києві на 24 серпня 2021: статистика за районами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Станом на ранок 24 серпня, у Києві зафіксували 132 нових випадки захворювання на коронавірус. Загалом з початку пандемії 222 731 людей захворіло на Covid-19.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (28), Святошинському (23) районах.

Хто захворів за добу

73 жінки віком від 21 до 86 років;

52 чоловіки віком від 19 до 79 років;

3 дівчинки від 1 місяці до 14 років;

4 хлопчики від 4 до 15 років.

За добу в Києві зафіксували одну смерть від вірусу. Загалом за весь час пандемії 5 269 жителів столиці померли від ускладнень небезпечного захворювання.

25 хворих на Covid-19 госпіталізували до медичних закладів. Ще двох осіб госпіталізували з підозрою на коронавірус та пневмонії. За добу 76 жителів столиці змогли подолати захворювання, загалом 214 903 людей вилікувалися.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: