Президент США Джо Байден отримав секретний звіт про походження коронавірусу від розвідки. Однак, за даними джерел The Washington Post, розвідувальним службам так і не вдалося знайти відповідь на це запитання.

У травні 2021 року очільник країни доручив розвідці з’ясувати, чи було створено коронавірус штучно, або ж він передався від тварини до людини природним шляхом.

Протягом 90 днів фахівці працювали у цьому напрямку і збирали дані. За свідченням двох офіційних осіб США, знайомих з цими даними, у звіті розвідувального товариства не було зроблено жодних висновків про походження коронавірусу.

Попри аналіз безлічі розвідувальних даних і пошук нових доказів, співробітники розвідки не змогли дійти консенсусу.

Найближчим часом служби розсекретять фрагменти звіту для публікації.

Водночас раніше зазначалося, що розвідка може не досягти успіху в цій справі. З одного боку, її фахівці можуть збирати інформацію з різних джерел, але з іншого – їм може не вистачити кваліфікації для аналізу даних про походження коронавірусу, адже це – питання науки.

Джерело: The Washington Post