Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Байден отримав звіт про походження Covid-19: чи знайшла відповідь розвідка

лабораторія

Президент США Джо Байден отримав секретний звіт про походження коронавірусу від розвідки. Однак, за даними джерел The Washington Post, розвідувальним службам так і не вдалося знайти відповідь на це запитання.

У травні 2021 року очільник країни доручив розвідці з’ясувати, чи було створено коронавірус штучно, або ж він передався від тварини до людини природним шляхом.

Протягом 90 днів фахівці працювали у цьому напрямку і збирали дані. За свідченням двох офіційних осіб США, знайомих з цими даними, у звіті розвідувального товариства не було зроблено жодних висновків про походження коронавірусу.

Попри аналіз безлічі розвідувальних даних і пошук нових доказів, співробітники розвідки не змогли дійти консенсусу.

Найближчим часом служби розсекретять фрагменти звіту для публікації.

Читайте
ВООЗ створює нову групу для з'ясування походження коронавірусу

Водночас раніше зазначалося, що розвідка може не досягти успіху в цій справі. З одного боку, її фахівці можуть збирати інформацію з різних джерел, але з іншого – їм може не вистачити кваліфікації для аналізу даних про походження коронавірусу, адже це – питання науки.

Джерело: The Washington Post

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка