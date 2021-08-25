Президент США Джо Байден отримав секретний звіт про походження коронавірусу від розвідки. Однак, за даними джерел The Washington Post, розвідувальним службам так і не вдалося знайти відповідь на це запитання.
У травні 2021 року очільник країни доручив розвідці з’ясувати, чи було створено коронавірус штучно, або ж він передався від тварини до людини природним шляхом.
Протягом 90 днів фахівці працювали у цьому напрямку і збирали дані. За свідченням двох офіційних осіб США, знайомих з цими даними, у звіті розвідувального товариства не було зроблено жодних висновків про походження коронавірусу.
Попри аналіз безлічі розвідувальних даних і пошук нових доказів, співробітники розвідки не змогли дійти консенсусу.
Найближчим часом служби розсекретять фрагменти звіту для публікації.
Водночас раніше зазначалося, що розвідка може не досягти успіху в цій справі. З одного боку, її фахівці можуть збирати інформацію з різних джерел, але з іншого – їм може не вистачити кваліфікації для аналізу даних про походження коронавірусу, адже це – питання науки.
Джерело: The Washington Post