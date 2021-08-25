У таборі Молода гвардія, що в Одесі, у 30 вихованців та трьох дорослих зафіксували штам коронавірусу Дельта. Інфікування цим варіантом підтвердила київська лабораторія.

Про це повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров у коментарі одному з видань. Він стверджує, що станом на 24 серпня у дитячому таборі Covid-19 зафіксували вже у 81 людини, серед них 70 дітей та 11 вожатих.

Нині на ізоляції у медико-санітарній частині дитячого центру перебувають 28 хворих, а на самоізоляції – 400 дітей. Також 13 дітей на ізоляції у дружині Зоряна.

А в одеській дитячій лікарні № 3 лікують п’ятьох дітей з коронавірусом. Гончаров зазначив, що вихованці перебувають у стані середньої тяжкості.

Щоб остаточно підтвердити штам Дельта у дітей, 33 проби відправили до київської лабораторії 18 серпня. Згідно з результатами, які отримали співробітники Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я, у всіх пацієнтів підтвердили цей варіант.

16 серпня в Українському дитячому центрі (УДЦ) Молода гвардія в Одеській області 42 дитини та двоє працівників інфікувалися коронавірусом. А станом на 20 серпня кількість хворих на коронавірус зросла до 70 людей.

Через спалах Covid-19 у Молодій гвардії поліція відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Нині розслідування триває.

Джерело: Суспільне