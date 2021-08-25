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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Кондиціонер – головна причина загострення ЛОР-хвороб влітку

кондиціонер

Як приємно увійти до прохолодного приміщення після вуличної спеки! Але багато готелів і офісів грішать тим, що виставляють температуру у приміщенні набагато нижчу, аніж на вулиці. У такому випадку можна отримати загострення тонзиліту, риніту і фарингіту, вважає ЛОР-лікар Володимир Яцків.

– Справа у тому, що на вулиці, коли жарко, наші судини розширюються, а за раптової зміни температури – з різницею в 10 і більше градусів –  вони різко звужуються, і ми починаємо мерзнути, – пояснює лікар.

За умови тривалого перебування у такому охолодженому приміщенні під час вдихання холодного повітря розвиваються захворювання горла і носа або вуха.

Оптимальна різниця в температурах на вулиці і у приміщенні з кондиціонером повинна бути не більше восьми градусів.

– Ще один дуже важливий момент: після коронавірусу загострюються всі хронічні захворювання, – каже ЛОР. – Тому потрібно дбайливо поставитися до свого здоров’я. Якщо ви страждали на хронічний тонзиліт, фарингіт, ларингіт, то після коронавірусної інфекції вони ще довго будуть даватися взнаки.

Фото: Depositphotos

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