Як приємно увійти до прохолодного приміщення після вуличної спеки! Але багато готелів і офісів грішать тим, що виставляють температуру у приміщенні набагато нижчу, аніж на вулиці. У такому випадку можна отримати загострення тонзиліту, риніту і фарингіту, вважає ЛОР-лікар Володимир Яцків.

– Справа у тому, що на вулиці, коли жарко, наші судини розширюються, а за раптової зміни температури – з різницею в 10 і більше градусів – вони різко звужуються, і ми починаємо мерзнути, – пояснює лікар.

За умови тривалого перебування у такому охолодженому приміщенні під час вдихання холодного повітря розвиваються захворювання горла і носа або вуха.

Оптимальна різниця в температурах на вулиці і у приміщенні з кондиціонером повинна бути не більше восьми градусів.