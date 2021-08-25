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Ольга Тетеріна |

Лікує рак: в Ужгороді запрацював перший в області лінійний прискорювач за 60 млн грн

Лікує рак: в Ужгороді запрацював перший в області лінійний прискорювач за 60 млн грн

У Закарпатському протипухлинному центрі 24 серпня запрацював перший в області лінійний прискорювач, який використовують для лікування онкохворих.

Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький у соціальних мережах. Вартість нового обладнання – 60 млн грн. Також у відділенні провели реконструкцію відділення з облаштуванням спеціального бункера для роботи лінійного прискорювача.

В адміністрації стверджують, що такого медичного обладнання до цього часу в області не було. Про те, що потрібно придбати таке обладнання, керівництво Закарпаття заговорило на початку 2021 року.

Білецький каже, що успішна реалізація цього проекту сприятиме зниженню захворюваності та смертності серед населення Закарпатської області, а можливо й інших регіонів Західної України.

– Сьогодні ми маємо можливість допомагати людям, рятувати значно більше життів, ніж раніше, дарувати шанс на довге життя саме завдяки такому обладнанню, як лінійний прискорювач, – наголосив він.

В області у 2019 році злоякісні новоутворення підтвердили у понад 3 100 людей. А у 2020 ця кількість зменшилась до 2 224. Щороку близько 1 500 хворих потребують проведення променевої терапії в умовах Закарпатського протипухлинного центру.

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У світовій практиці променева терапія показана в більш ніж 70% випадків онкологічних захворювань. Лінійний прискорювач – сучасний апарат, який великими дозами опромінює пухлину та не зачіпає здорові тканини.

25 серпня у Львові відкрили перший в Україні центр трансплантології спеціально до 30-річчя Незалежності України. Він має окрему реанімацію, операційні та відділення, у якому доглядатимуть за пацієнтами з пересадженими органами.

Джерело: Мирослав Білецький

Фото: Мирослав Білецький 

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