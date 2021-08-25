Через складну ситуацію з коронавірусом у США громадянам рекомендують зробити щеплення від грипу. Водночас вакцинацію варто пройти раніше.

Зазвичай Центри США з контролю і профілактики захворювань пропонують зробити щеплення від грипу до кінця жовтня, проте цьогоріч не варто чекати.

– Багато років тому ми б сказали, що вам варто почекати стільки, скільки зможете, щоб зробити щеплення, але якщо ви зробите це восени, це дійсно має захистити вас на увесь сезон, – зазначила директор відділу педіатричного інфекційного контролю у Клівленді, доктор Клавдія Хоєн.

Американські фахівці прогнозують більш складну епідситуацію через сезонний спалах грипу і циркуляцію коронавірусу в країні.

За їхніми словами, кількість вірусів, що вражають людей на початку цього року, свідчить, що період зростання захворюваності на грип буде складним.

У США продовжує циркулювати небезпечніший штам коронавірусу Дельта. Через це громадян закликають вакцинуватися і зобов’язали носити маски.