Серед пацієнтів, яких госпіталізували з Covid-19 у Лондоні, 20% – люди у віці від 18 до 34 років.

Мер столиці Великої Британії Садік Хан зауважив, що 20% людей, які перебувають зараз у лікарнях з Covid-19 – це молоді люди, які не досягли навіть 35-річного віку.

Лікар невідкладної медицини доктор Емека Окороча додав, що більшість із цих пацієнтів – не щеплені.

– Я багато чого бачив під час пандемії. Але ніщо так не вразило мене, як вигляд молодих, здорових дорослих, яких терміново доставляють до наших лікарень із Covid-19, – сказав він. – Окрім свого віку, у багатьох із них є ще одна спільна риса – вони не щеплені.

За даними організації Громадське здоров’я Англії, люди віком від 16 до 29 років, швидше за все, захворіють на коронавірус, але рівень вакцинації серед цієї вікової групи нижчий за середній.

– Молодість — це не імунітет від Covid-19. Вакцинація — найкращий спосіб знизити ризик серйозних захворювань. Якщо ви ще не прийняли обидві дози, не чекайте — замовте їх сьогодні, – закликав Садік Хан.

Він звернувся до мешканців Лондона і наголосив, що вакцинацію потрібно пройти якомога швидше.

Дослідження показують, що навіть молоді люди, які до хвороби почувалися здоровими, після хвороби на Covid-19 мають такі симптоми, як втома, задишка, головний біль, когнітивні проблеми та проблеми із психічним здоров’ям.

Як повідомляє Управління національної статистики, дві дози вакцини проти Covid-19 удвічі зменшують ризик виникнення симптомів, які тривають понад 28 днів після зараження.

Люди у віці 16 та 17 років в Англії вже можуть забронювати свою першу дозу вакцини.

Ті, кому від 12 до 15 років, які вважають, що у них підвищений ризик зараження Covid-19, приєднаються до них напередодні нового навчального року у вересні.

NHS England запустила онлайн-програму пошуку сайтів, яка допоможе людям знайти найближчий центр вакцин під керівництвом лікаря. Їх у наявності 800.

Джерело: Twitter, Sky News.