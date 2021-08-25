Дослідники Массачусетського технологічного інституту виявили, що вірусні частинки SARS-CoV-2 здатні заражати інших, поширюючись на досить великі відстані, а не тільки під час кашлю та чхання або через поверхневе забруднення, як це вважалося на початку пандемії. Тому пропонується новий метод вентиляції.

Йдеться про біоаерозолі, що являють собою краплі або частинки розміром менше п’яти мікрометрів. Саме ця мікроскопічність і робить їх проблемними з огляду на ризик зараження, оскільки вони можуть залишатися у повітрі протягом тривалого часу і переміщатися з повітряними потоками.

У цьому аспекті більші частинки викликають менше занепокоєння, оскільки вони мають тенденцію опускатися на землю і залишатися там.

Вчені вивчили це явище, застосувавши його до класних кімнат, щоб побачити, чи змінить присутність у них учнів і вчителів ризик зараження Covid-19.

На рівні дихання

Щоб спробувати зрозуміти ризик передачі Covid-19 у школах, дослідники змоделювали два різних типи вентиляції у класі: стельові дифузори та відкриті вікна. Вони використовували обчислювальну гідродинаміку для вивчення ефектів обох систем.

Дослідження показало, що частинки, що вилітають з рота під час кашлю і сильного видиху, не піднімаються вгору, однак залишаються на тривалий період часу на рівні дихання або нижче, створюючи тим самим інфекційне середовище.

Раніше передбачалося, що концентрація аерозолів у певний момент однакова у всій кімнаті. Однак дослідження показало, що це було занадто консервативною оцінкою, оскільки щільність аерозольних частинок поруч з людьми в кімнаті може бути у 2,5 рази більше, аніж припускали експерти.

Вентиляція – наше все

Насправді величезний вплив на розподіл аерозолів у приміщенні має тип вентиляції у приміщенні.

– Команда вчених перевірила різні сценарії вентиляції у класних кімнатах і визначила кілька потенційно небезпечних ситуацій, – зазначив професор будівельних технологій і машинобудування Леон Гліксман.

Хоча провітрювання приміщення за допомогою відкриття вікна є природним спонуканням і основним методом вентиляції у багатьох класах, дослідження виявило застереження.

Якщо вікна розташовані на тому ж рівні, що й парти учнів, холодне повітря, яке надходить до кімнати, сприяє горизонтальному поширенню частинок і крапель. Тобто аерозоль від інфікованого учня, що сидить біля відкритого вікна, може бути переданий тим, хто сидить далі за ним.

Експозиція зменшується, якщо повітряний потік з вікна направляється до підлоги за допомогою простого дефлектора або вентилятора.

Інший небезпечний сценарій – учень з Covid-19, що сидить поруч із закритим вікном. З’ясувалося, що аерозолі від людини з інфекцією, яка сидить біля вікна, спочатку піднімаються, а потім підхоплюються холодним повітрям, що стікає вниз, і знову повертаються у небезпечну зону – на рівень дихання.

Команда запропонувала боротися із цим, розміщуючи переносний обігрівач під поверхнею вікна.

На думку вчених, багатьом школам необхідно серйозно вивчити свої системи вентиляції і вжити відповідних заходів для запобігання передачі інфекції.

Потрібна достатня вентиляція у всіх класах, щоб контролювати поширення Сovid-штаму Дельта. До теперішнього часу достеменно відомо, що передача аерозолів є домінуючим способом передачі інфекції як у безпосередній близькості, так і в повітрі загального приміщення, наполягають дослідники.

Головний пріоритет – маски для обличчя

Багато експертів висловили невдоволення тим, що маски у школах стали необов’язковими.

– Слід не тільки заохочувати використання масок, але вони повинні бути обов’язковими у кожній школі, – переконаний професор хімії і член CIRES в Університеті Колорадо Хосе-Луїс Хіменес.

Він підкреслив, що під час вибору маски для обличчя важливо переконатися, що вона якісна, з ефективною фільтрацією і добре прилягає до обличчя.

Джерело: MedicalNewsToday