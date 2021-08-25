Часто після довгого купання у річці, в озері чи морі виникає біль у вусі. Що це – застуда чи запалення? Як відрізнити, і що робити в такому разі? На питання відповідає ЛОР-лікар Володимир Яцків.

– Щоб убезпечити себе та дітей від отиту після купання, потрібно купатися у чистих водоймах, – говорить лікар. – Отит найчастіше виникає від інфекції, що потрапяє у вухо. Отже, якщо басейн чи море забруднені, не варто в них плескатися. На пляжах, де дуже багато людей, також дуже багато хвороботворних мікроорганізмів, тож підхопити інфекцію простіше.

У такому разі виникає так званий зовнішній отит, коли збудник інфекції потрпаляє в організм через мікротравми у шкірі.

Щоб не сплутати його із запаленням середнього вуха, яке лікується зовсім по-іншому, потрібно двома пальцями порухати вушну раковину в різні боки.

– Якщо біль посилюється, то це зовнішній отит, – пояснює Володимир Яцків. – Якщо ж характер болю не змінюється, то ми говоримо про запалення середнього вуха.

Зовнішній отит добре піддається лікуванню спиртовими краплями. Навіть можна крапнути у вухо горілки або віскі, якщо під рукою немає ліків. Потім вухо потрібно закрити ватою, і через деякий час біль затихне.

Запалення ж середнього вуха не можна лікувати спиртом. Краще звернутися до лікаря.

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Чи можна уберегтися від отиту, купаючись у водоймах, за допомогою ватних тампонів та вушних затичок?

– Так, можна, – відповів ЛОР. – Але вушні затички мають бути якісними, придбаними в аптеці. Не слід використовувати інноваційні пасти, що вводять у вухо для того, щоб закрити його. Не знаю, з якої причини (підробка або ж неякісний товар), але вони розпадаються на шматочки, і уже неодноразово доводилося витягати з вуха залишки такої пасти.

Якщо ж біль у вусі з’явився під час мандрівки, або під рукою не виявилося вушних крапель, прийміть парацетамол або ібупрофен для зняття запалення. А потім обов’язково проконсультуйтеся у лікаря.