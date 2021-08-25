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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Посиніли кінцівки: у Німеччині студенти отруїлися невідомою речовиною

лікарня

У Німеччині студенти Дармштадтського технічного університету отруїлися невідомою речовиною. Симптоми виявили у сімох людей, шістьох – доправили до лікарні.

Вони їли і пили у маленькій кухні в університетському містечку Ліхтвізе.

Німецька поліція вважає, що шкідливу речовину було додано в пакети з молоком або у воду. Водночас вони знають, що це була за отрута, однак не називають її. Уточнюється лише, що хімічна речовина має різкий запах.

У постраждалих виявили незвичайні симптоми – їхні кінцівки набули синюватого відтінку.

Одного зі студентів було доправлено до лікарні у критичному стані, але, на щастя, обійшлося без летальних випадків. Деяких пацієнтів вже виписали.

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Водночас місцеві правоохоронці розпочали розслідування про замах на вбивство.

Вони також попередили студентів, які вживали що-небудь у будівлі, звертатися за медичною допомогою, якщо вони почуваються зле, або їхні кінцівки змінюють колір.

Поки що мотиви злочину не встановлені, і підозрюваних не знайдено.

Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

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