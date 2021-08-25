В Україні можливі привілеї для вакцинованих громадян. Під час запровадження таких змін країна орієнтуватиметься на досвід США та Європи.

Про це розповів очільник МОЗ України Віктор Ляшко під час брифінгу 25 серпня 2021 року.

– Запроваджуватимуться карантинні обмеження, але для певних сфер економіки буде дозволено працювати навіть у червоному рівні епідеміологічної небезпеки…Наприклад, кінотеатри зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований, і люди, які будуть приходити туди, показуватимуть Covid-сертифікат, – зазначив Віктор Ляшко.

Водночас сфер людської життєдіяльності, де можуть діяти такі послаблення, достатньо.

– Таких сфер багато. Ми це бачимо у Франції, Німеччині… Розглядаються різні варіанти. Ми можемо брати досвід країн ЄС і США… Подивитися, що спрацьовує, а що ні, та обрати оптимальний варіант, – додав міністр.

Нині в Україні триває вакцинація від коронавірусу. З липня щеплення можуть отримати всі громадяни від 18 років. Водночас МОЗ рекомендувало навіть вагітним імунізуватися від вірусу.