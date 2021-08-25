Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 25 серпня 2021

У світі станом на 25 серпня підтвердилося 214,2 млн випадків Covid-19, а за добу – 282 тис.

Коронавірус в Україні

Станом на 25 серпня 2021 року в Україні виявили 2 276 590 випадків коронавірусу, за добу – 727 нових хворих. З-поміж них – 46 дітей та 10 медпрацівників.

Серед регіонів за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (62), Запорізькій (62) та Тернопільській (57) областях.

Лише одна область – Львівська – має перевищення рівня госпіталізацій – 56%.

В Україні можливі привілеї для вакцинованих громадян. Під час запровадження таких змін країна орієнтуватиметься на досвід США та Європи. Про це розповів очільник МОЗ України Віктор Ляшко під час брифінгу. Крім того, він відзначив, що українська система охорони здоров’я підготовлена до нового спалаху коронавірусу в Україні, але вірус дуже непередбачуваний.

У таборі Молода гвардія, що в Одесі, у 30 вихованців та трьох дорослих зафіксували штам коронавірусу Дельта. Інфікування цим варіантом підтвердила київська лабораторія.

Привілеї для вакцинованих в Україні та нові обмеження в Греції: Covid-новини 25 серпня / 2 фотографии

Коронавірус в світі

США. Президент США Джо Байден отримав секретний звіт про походження коронавірусу від розвідки. Однак, за даними джерел The Washington Post, розвідувальним службам так і не вдалося знайти відповідь на це запитання.

Японія. Через складну ситуацію з коронавірусом Японія розширює режим надзвичайного стану, обмеження зачеплять ще вісім префектур. З 27 серпня 2021 року режим надзвичайного стану діятиме у префектурах Хоккайдо, Міягі, Гіфу, Аїті, Міє, Сіга, Окаяма і Хіросіма. Поки що обмежувальні заходи запровадили до 12 вересня.

В Австралії науковці створили інструмент для прогнозування кількості носіїв коронавірусу на авіарейсах. Він дозволяє визначати число потенційно інфікованих пасажирів на кожному рейсі. Інформація базується на даних про загальну кількість туристів і рівень захворюваності на коронавірус у країнах, звідки вони прибули.

У Греції з 13 вересня для невакцинованих громадян запроваджують низку обмежень, зокрема людей без Covid-сертифікатів не пускатимуть до кафе та ресторанів.

Велика Британія. Серед пацієнтів, яких госпіталізували з Covid-19 у Лондоні, 20% – люди у віці від 18 до 34 років. Мер столиці Великої Британії Садік Хан зауважив, що 20% людей, які перебувають зараз у лікарнях з Covid-19 – це молоді люди, які не досягли навіть 35-річного віку.