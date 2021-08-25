Нині українська система охорони здоров’я підготовлена до нового спалаху коронавірусу в Україні, але вірус дуже непередбачуваний.

Про це під час брифінгу 25 серпня 2021 року розповів очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

– Система підготовлена, але ми маємо розуміти, що коронавірус – дуже підступний вірус, він розвивається непрогнозовано, у різних країнах світу по-різному, – зазначив Віктор Ляшко.

Водночас країна підготувалася максимально. Нині ситуація значно краща, ніж навесні та восени 2020 року, а також навесні 2021-ого.

– Ми закупили кисневі концентратори, які дозволять лікуватися амбулаторно тим людям, які не потребуватимуть госпіталізації. Зараз уже почалося постачання препаратів, які є у нашому протоколі лікування, – додав він.

Експерти прогнозують значне погіршення епідситуації восени 2021 року. Його пов’язують із циркуляцією в Україні більш небезпечного штаму коронавірусу Дельта.

Через це громадян закликають активно вакцинуватися від коронавірусу та продовжувати дотримуватися карантинних обмежень, зокрема носити маски у громадських місцях.