З кожним днем вересень стає ближчим, а це означає, що діти вперше підуть до школи або ж повернуться до садочків та інших навчальних закладів. А щоб унеможливитися ризик зараження дитини різними небезпечними хворобами, потрібно вакцинуватися.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, діти отримують захист від 10 інфекційних захворювань: кашлюка, дифтерії, правця, кору, паротиту, краснухи, туберкульозу, гемофільної інфекції типу b (ХІБ-інфекції), гепатиту В та поліомієліту.

Попри те що регіони повністю забезпечені необхідною кількістю вакцин, темпи щеплення повільні. За даними Центру громадського здоров’я, на кінець червня цього року тільки 38 % дітей у віці шести років вакциновані від поліомієліту і 31,6 % — від дифтерії та правця.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, пандемія Covid-19 негативно позначається на темпах рутинної вакцинації. Але попри це, навіть на піку захворюваності на Covid-19, в Україні може бути високий рівень охоплення щепленнями від вакцинокерованих хвороб.

– Ці захворювання нікуди не ділися, тож переривання планової вакцинації є дуже загрозливим для здоров’я українців. Ми закликаємо сімейних лікарів і педіатрів розповідати своїм маленьким пацієнтам і їхнім батькам про можливість вакцинуватися, а батьків просимо подбати про власне здоров’я та здоров’я їхніх дітей, щоб вони могли безпечно зростати, грати й навчатися в колі однолітків, – зазначив він.

У МОЗ зазначили, що поліомієліт, дифтерія, кір, можуть викликати серйозні ускладнення: параліч, ураження серця та мозку, а також пневмонію. Тому важливо вчасно вакцинуватися.

Для того, щоб дитина отримала щеплення, батькам слід звернутися до сімейного лікаря або педіатра перед початком навчального року та отримати щеплення.

ЮНІСЕФ також закликає робити планові щеплення та вакцинуватися від коронавірусу батьків та вчителів. Адже саме таким чином навчальні заклади стануть безпечними для дітей.

У міністерстві додали, що імунізація запобігає 2-3 млн смертей у світі щороку. Щоб привернути увагу українців до планової вакцинації дітей та дорослих навіть під час пандемії Covid-19, МОЗ за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) розпочинають інформаційну кампанію Щеплення – суперсила від хвороб. Детальніше про те, які щеплення можна безкоштовно зробити в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Від початку вакцинальної кампанії проти Covid-19 в Україні щеплено 5 108 074 людини. З них отримали одну дозу – 5 108 072 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 192 128 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 8 300 200 щеплень.