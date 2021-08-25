У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова відкрили перший в Україні центр трансплантології спеціально до 30-річчя Незалежності України. Він має окрему реанімацію, операційні та відділення, у якому доглядатимуть за пацієнтами з пересадженими органами.

Про це заявили у Львівській міській раді. За словами лікарів, це важливий крок на шляху до трансплантаційної незалежності.

– Центр трансплантології з операційними та реанімацією всередині стане місцем, де кількість врятованих завдяки трансплантації життів вимірюватиметься сотнями, – зазначили у лікарні.

Новий центр займає весь сьомий поверх лікарні. У ньому дві сучасні операційні з новим обладнанням: в одній можна забирати органи, а в іншій – проводити трансплантацію. Окрема реанімація на сім ліжок і одномісні палати для пацієнтів після трансплантації.

– Вже наступного року у нашому Центрі ми хочемо подвоїти цьогорічну кількість операцій. У перспективі – плануємо робити в рік пів тисячі трансплантацій. Цього дуже чекають наші пацієнти. Серед головних завдань наразі – трансплантація легень. Такі операції мають виконуватися в Україні, – стверджує гендиректор Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук.

Крім того, у центрі вже відбулися перша трансплантація нирок. Родичі 61-річного мешканця Львівщини, який помер від інсульту, дали згоду на забір органів. Нові органи отримали 43-річний і 47-річний мешканці Тернопільської області та Чернівців. Один чоловік був на гемодіалізі 10 років, другий – менш як рік.

У Львові відкрили перший в Україні центр трансплантології та вже зробили операцію / 7 фотографий

Нині Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова у лідерах української трансплантації. З початку 2021 року там пересаджено 32 органи, а загалом виконано вже 54 трансплантації.

Центр трансплантології – це австрійський проект. Капітальний ремонт тривав рік і коштував 25 млн грн. Він розрахований на 17 пацієнтів, там є комфортні палати із санвузлами, а також реанімація на шість ліжок. Біля кожного з них встановлений апарат ШВЛ, монітори пацієнта, інфузомати, дефібрилятори та діалізні апарати.

Обидві операційні укомплектовані найсучаснішим обладнанням: встановлені лампи з камерою для зйомки та трансляцій операцій, наркозний апарат, апарат штучного кровообігу, система Cell Saver, BIS-монитор та монітор з інвазивним тиском, електрокоагулятори та багато іншого. Окрім цього у Центрі трансплантації є спеціальна зала очікування.

Джерело: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова