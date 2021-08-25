У США оголосили обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для 1,3 млн людей, які перебувають на військовій службі.

Відповідне рішення ухвалило міністерство оборони США. Про це повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі 25 серпня.

– Ми підемо далі, зробивши вакцинацію від коронавірусу обов’язковою. Ми готуємо інструкції для збройних сил щодо термінів завершення вакцинації, – зазначив він.

За словами речника, інструкції стосуються темпів проведення щеплень серед військовослужбовців.

Міністр оборони Ллойд Остін вже розпорядився, щоб вони негайно почали щеплюватися від Covid-19. Керівники служб мають визначитися з негайними термінами проведення вакцинації.

Військові зможуть отримати свої щеплення виключно вакцини від Pfizer у місцях свого базування у всьому світі. Пентагон заявив, що має достатню кількість вакцин для цього. Окремі військовослужбовці також можуть отримати будь-яку іншу вакцину від Covid-19 самостійно.

Рішення ухвалили після того, як управління з контролю якості продуктів і ліків дало повноцінний дозвіл на застосування вакцини Pfizer для всіх людей старше 16 років.

Президент США Джо Байден раніше оголосив, що всі федеральні службовці повинні вакцинуватися або проходити регулярне тестування.

Станом на 25 серпня у США за весь час пандемії підтвердили 38,9 млн випадків коронавірусу. Померли від ускладнень хвороби понад 648,1 тис. осіб, а одужали – понад 30,6 млн осіб.

Крім того, через складну ситуацію з коронавірусом у США громадянам рекомендують зробити щеплення від грипу. Водночас вакцинацію варто пройти раніше. Зазвичай Центри США з контролю і профілактики захворювань пропонують зробити щеплення від грипу до кінця жовтня, проте цьогоріч зволікати не варто.

Джерело: Голос Америки, Worldometers