Швейцарія надала Україні 1,5 млн тестів на антиген як гуманітарну допомогу. Їх використовують на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в Донбасі.

Про це повідомили в прес-службі посольства Швейцарії в Україні.

– Глава Національної ради Швейцарії Андреас Ебі під час візиту на КПВВ Станиця Луганська передав 1,5 млн антиген-тестів на Covid-19, – повідомили у відомстві.

Загальна сума гуманітарної допомоги від Швейцарії склала 6,7 млн швейцарських франків, це 196 млн грн.

– Цією гуманітарною допомогою на суму 6,7 млн Швейцарія підтримує здатність України забезпечувати тестами цивільне населення, яке переходить лінію розмежування, – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше Польща до Дня Незалежності передала Україні гуманітарну допомогу для боротьби з пандемією коронавірусу.

Україна отримала десятки тисяч літрів засобів для дезінфекції, мільйони медичних масок, рукавичок та інших засобів захисту.

Джерело: посольство Швейцарії в Україні

Фото: посольство Швейцарії в Україні