В Україні люди з Covid-сертифікатами отримають привілеї у разі запровадження локдауну. Вони зможуть відвідувати публічні місця.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 25 серпня. За його словами, ймовірно, розважальні заклади не закриватимуть, якщо колектив буде вакцинований.

Наприклад, кінотеатри зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований, а відвідувачі матимуть Covid-сертифікат. Це стосується не лише кіно, але й інших сфер.

Міністр припустив, що в країні далі запроваджуватимуть карантинні обмеження. Але певні сфери економіки працюватимуть навіть у червоній зоні.

Він додав, що міністерство аналізує досвід інших країн, щоб визначити, які заходи працюють, а які ні. Влада стимулюватиме певні сфери життя до вакцинації, але громадянам слід самим турбуватися про себе та рідних.

За добу, 24 серпня, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 20 739 людей. Одну дозу отримали 8 272 людини, повністю імунізовані – 12 467 людей.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено – 5 108 074 людини, з них отримали одну дозу – 5 108 072 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 192 128 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 300 200 щеплень.

Також Ляшко стверджує, що нині українська система охорони здоров’я підготовлена до нового спалаху коронавірусу в Україні, але вірус дуже непередбачуваний. Ситуація із захворюваністю значно краща, ніж навесні та восени 2020 року, а також навесні 2021-ого.