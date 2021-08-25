Міжнародне інформаційне дослідження соціальної мережі Facebook показало, що короткі повідомлення саме від лікарів і медсестер мали значний вплив на скорочення поїздок у відпустку і зниження наступних показників зараження Covid-19.

Дослідники виявили, що кампанія, яка охопила майже 30 млн користувачів Facebook, виявилася дієвим і економним способом сповільнити поширення Covid-19 і змінити поведінку людей під час пандемії.

Ґрунтуючись на загальнодоступних рекомендаціях Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), що закликає не подорожувати на свята 2020 року, кампанія включала короткі повідомлення від лікарів і медсестер, які радили залишатися вдома для запобігання поширенню Covid-19.

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У середньому кожен користувач, включений у це дослідження, отримав від двох до трьох відеороликів на День подяки і від трьох до чотирьох відеороликів на Різдво.

За двотижневий період, що починається через п’ять днів після відпустки (середній час інкубації Covid-19), кількість випадків Covid-19 знизилася на 3,5%. На цей ефект не вплинула ні географічна, ні політична демографія.

Успіх цієї програми є наочним прикладом того, який вплив соціальні мережі можуть мати на громадське здоров’я. Facebook може стати ефективним і дієвим інструментом громадської охорони здоров’я для поширення точної інформації серед широкої аудиторії.

– Результати демонструють, що інформування людей про відповідні проблеми громадської охорони здоров’я може не тільки змінити їхню поведінку під час пандемії, а й врятувати життя, – стверджує професор Массачусетського технологічного інституту Абдул Латіфа Джаміль.

За його словами, спираючись як на суспільну довіру до медичних працівників, так і на широке використання соціальних мереж, такі кампанії можуть зробити значний внесок у боротьбу з Covid-19 і під час майбутніх криз у галузі охорони здоров’я.

Наразі проводяться додаткові дослідження, щоб оцінити, як подібні кампанії з розсилки повідомлень, що проводяться через соціальні мережі, можуть сприяти вакцинації проти Covid-19 у Сполучених Штатах.